Phát hiện hàng trăm cây thuốc lá điện tử có ma túy ở Bình Dương

Qua công tác rà soát, nắm địa bàn, Công an thành phố Thuận An phát hiện đối tượng P.T.T (21 tuổi, quê Đắk Lắk) đang hoạt động kinh doanh thuốc lá điện tử có biểu hiện thẩm lậu chất ma túy tiêu thụ tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện (karaoke, quán bar…).

11 loại thuốc lá điện tử được T chào bán trên mạng xã hội (ảnh: T.T).

Qua kiểm tra hành chính tại phòng trọ của T, ở Khu dân cư Việt Sing (phường Thuận Giao, thành phố Thuận An), công an phát hiện đối tượng này đang bày bán 1.440 cây thuốc lá điện tử với 11 loại khác nhau.

Qua test nhanh, cơ quan công an phát hiện 805 cây thuốc lá điện tử dương tính với chất ma túy (ketamine).

Làm việc với công an, T. khai nhận, số lượng thuốc lá điện tử mua qua mạng xã hội từ các đối tượng ở các tỉnh phía Bắc và được giao bằng đường chuyển phát nhanh. Sau đó, T. chào bán trên mạng xã hội để kiếm lời.

Hiện, Công an thành phố đã trưng cầu Phân viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định hàm lượng ma túy của số thuốc lá điện tử của T. Công an cũng mở rộng điều tra làm rõ đường dây cung cấp, mua bán thuốc lá điện tử có thẩm lậu chất ma túy để làm căn cứ xử lý vụ việc./.