Phát hiện hơn 2 tấn thực phẩm bẩn tại Thái Nguyên

Trước đó, Công an xã Kha Sơn đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên) tiến hành kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Qua kiểm tra tại cơ sở kinh doanh L.V.V, lực lượng chức năng phát hiện 39 thùng nước uống tăng lực nhãn hiệu Redbull nhập lậu; 270 gói chân gà nhập lậu; 06 bao nấm mộc nhĩ khô (loại 15kg/bao) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở.

Tiếp tục kiểm tra cơ sở kinh doanh Đ.Đ.N, tổ công tác ghi nhận số lượng lớn thực phẩm vi phạm, gồm: 120kg đùi gà; 170kg chân lợn; 250kg đuôi lợn; 40kg cánh gà nhập lậu; 1.600kg chân gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước các hành vi vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với cả hai cơ sở kinh doanh về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính cơ sở L.V.V: 18 triệu đồng và xử phạt cơ sở Đ.Đ.N: 41 triệu đồng. Đồng thời, toàn bộ tang vật vi phạm buộc phải tiêu hủy theo quy định, nhằm ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và môi trường.

Đại diện lực lượng chức năng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt là các mặt hàng có nguy cơ cao về mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mà còn đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, đúng pháp luật.