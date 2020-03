Phát hiện nhà dân không khóa cửa, hai đối tượng đột nhập trộm nhiều tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Bảo (21 tuổi) và Lê Văn Quốc (23 tuổi) cùng trú tại thành phố Huế về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Văn Quốc

Trước đó, khoảng 2h sáng ngày 29/2, Bảo điều khiển xe mô tô chở Quốc tìm ai sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến kiệt 150 đường Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, Bảo phát hiện nhà bà Ngô Thị Ánh Nguyệt, mọi người đã đi ngủ nhưng không đóng cổng, cửa nhà.



Đối tượng Huỳnh Văn Bảo

Lúc này, Quốc đứng ngoài canh gác, chờ sẵn trên xe mô tô, Bảo đột nhập vào nhà bà Nguyệt lấy trộm 1 điện thoại Samsung S7, 2 chiếc đồng hồ hiệu Sunrise, 1 đồng hồ nhãn hiệu Seiko, 1 túi xách bên trong có 7.900.000đ và một số giấy tờ cá nhân, thẻ ngân hàng.