Phát hiện nhóm trồng, bán cần sa qua mạng từ ca test nhanh

Ngày 8/7, Công an Hà Nội cho biết, từ một trường hợp test nhanh cho kết quả dương tính với ma túy cần sa, Công an phường Yên Hòa đã nhanh chóng mở rộng điều tra, khám phá nhóm đối tượng mua bán cần sa qua mạng, đồng thời phát hiện nhiều đối tượng tự trồng cần sa tại nhà để sử dụng và bán kiếm lời.

Các đối tượng và tang vật trong vụ việc

Cơ quan công an cho biết, trong quá trình kiểm tra địa bàn, Công an phường Yên Hòa phát hiện một đối tượng có kết quả test nhanh dương tính với ma túy cần sa. Từ dấu vết này, đơn vị đã phối hợp các lực lượng chức năng thuộc Công an thành phố Hà Nội khẩn trương xác minh, mở rộng điều tra, làm rõ nhóm đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định các đối tượng sử dụng mạng xã hội để thực hiện việc mua bán cần sa nhằm che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh của cơ quan chức năng. Đáng chú ý, một số đối tượng còn tự trồng cây cần sa tại nơi ở để phục vụ nhu cầu sử dụng và bán kiếm lời.

Các đối tượng trồng cây cần sa ngay tại nơi ở

Kiểm tra các địa điểm liên quan, lực lượng công an đã thu giữ 97 cây cần sa tươi đang được trồng, hơn 3,4kg cần sa khô cùng nhiều tang vật, phương tiện phục vụ việc trồng, cất giấu và mua bán trái phép chất ma túy.

Đến nay, Công an đã làm rõ 21 đối tượng có liên quan. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý 13 đối tượng về các hành vi liên quan theo quy định của pháp luật.

Công an Hà Nội cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.