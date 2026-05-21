Khởi tố 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Thái Nguyên

Ngày 28/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Phúc Huyên (SN 1989, trú tại xã Nghĩa Tá) và Đàm Quốc Hiệp (SN 2000, trú tại xã Chợ Đồn) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, thời gian qua, Công an xã Chợ Đồn tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

2 đối tượng (Huyên bên trái và Hiệp bên phải) bị tạm giữ hình sự

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 26/4/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác Công an xã Chợ Đồn phát hiện Hoàng Phúc Huyên có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy nên đã mời về trụ sở để làm việc. Qua xét nghiệm, Huyên dương tính với ma túy nhóm Opiate. Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận ngày 23/4 đã cùng Đàm Quốc Hiệp sử dụng ma túy tại khu vực bờ kè thuộc thôn 12, xã Chợ Đồn, nơi vắng người qua lại.

Tiếp tục điều tra, lực lượng chức năng triệu tập Đàm Quốc Hiệp đến làm việc. Kết quả xét nghiệm cho thấy Hiệp cũng dương tính với ma túy nhóm Opiate.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Phúc Huyên và Đàm Quốc Hiệp.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.