Phát hiện ổ nhóm lừa đảo lấy trộm xe máy ở bãi xe tự phát

Trước đó, Công an phường Hàng Buồm tiếp nhận đơn trình báo của 2 người dân về việc bị mất xe máy tại số 19 Hàng Buồm. Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Hàng Buồm đã phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm tiến hành xác minh điều tra và bắt giữ 04 đối tượng có liên quan gồm H.T.H (SN: 2008; trú tại: Phúc Tân, Hoàn Kiếm), T.V.A (SN: 2008; trú tại: Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng), P.K.C (SN: 2008; trú tại: Vĩnh Hưng, Hoàng Mai) và N.B.T (SN: 2006; trú tại: Vĩnh Hưng, Hoàng Mai).

Các đối tượng tại cơ quan công an

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, tối ngày 30/4/2023, các đối tượng điều khiển xe máy chở nhau đi chơi. Đến khu vực cầu Chương Dương, H nói với cả nhóm là bãi xe vỉa hè trước số nhà 19 Hàng Buồm có người trông xe không cần vé, chỉ cần đưa 10.000 đồng là vào lấy xe nào cũng được. Cả nhóm đồng ý đi đến bãi xe trên để lấy xe. Đến nơi, H và V.A đi vào bãi xe đưa 10.000 đồng cho người trông xe rồi dắt 01 chiếc xe máy Honda Vision ra khỏi bãi xe.

Vài ngày sau, H mang xe đến nhờ Trịnh Bá Minh Khoa (SN: 2004; trú tại: Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) bán hộ xe với thỏa thuận Khoa được hưởng 30% giá trị bán xe. Sau khi tìm được người muốn mua xe, H cùng Khoa mang bán với giá 4,5 triệu đồng.

Đến khoảng 3h ngày 06/5/2023, H lại tiếp tục bãi gửi xe trên để lấy thêm 01 chiếc xe Honda Vision. Sau đó, H thuê xe ôm đẩy chiếc xe trên về chỗ ở của Khoa.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.