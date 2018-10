Phát hiện thêm đường dây mua bán thận với giá gần nửa tỷ đồng/quả

Công an quận Long Biên cho biết, Cơ quan Điều tra Công an quận vừa đấu tranh làm rõ đường dây môi giới mua bán nội tạng cơ thể người (bán thận); bước đầu bắt giữ 1 đối tượng có hành vi nhiều lần giao dịch với chi phí bình quân trên dưới 400 triệu đồng/ trường hợp. Đối tượng Lộc khai nhận hành vi phạm tội tại CQĐT. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bắt người môi giới mua bán thận giá 450 triệu đồng

Trước đó, qua công tác tình hình, Công an quận Long Biên nhận được tin báo tại nhà anh Nguyễn Tuấn Tài (SN 1983, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội có một số người tụ tập để bán nội tạng cơ thể người (bán thận).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT quận tổ chức kiểm tra, xác minh, phát hiện đang có 10 người tụ tập ở đây.Trong đó, qua qua phân loại xác định ít nhất 3 người liên quan đến việc giao dịch mua bán thận, gồm: Dương Văn Lộc (SN 1987, quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng); Dương Ngọc Hoàng (SN 1989, quê quán Sông Cầu, Thái Nguyên), và Hoàng Xuân Trường (SN 1993, quê quán Bảo Thắng, Lào Cai).

Tập trung đấu tranh, Công an quận Long Biên làm rõ, bà Nguyễn Thị N. (SN 1968, quê Phú Thọ) có chồng là ông Hoàng Văn C. (SN 1969), bị bệnh thận đã cắt bỏ 2 quả. Do có nhu cầu cần ghép thận nên khoảng tháng 7/2018, bà Trần lên mạng xã hội để tìm hiểu, thì có một người tên là Tuấn (hiện chưa xác định được lai lịch), để lại thông tin "bán thận" và số điện thoại di động.

Bà N. đã chủ động liên hệ với Tuấn và được Tuấn cho biết, giá 1 quả thận là 450 triệu đồng. Bà N. đồng ý mua thận với giá trên, sau đó thỏa thuận với Tuấn trên điện thoại và có yêu cầu Tuấn cho gặp người bán thận. Khoảng 2 ngày sau, Tuấn dẫn 2 thanh niên là Dương Văn Lộc và Hoàng Xuân Trường đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để gặp bà N. Qua thỏa thuận, Trường là người sẽ bán thận cho chồng bà.

Ngày 17/8, Trường làm thủ tục nhập Bệnh viện Việt Đức và đến ngày 20/8 được ghép thận với ông C. Ngay sau đó, bà N. đã đến ngân hàng rút 450 triệu đồng đưa cho Lộc. Số tiền này, Lộc đưa cho Tuấn 30 triệu đồng công môi giới; Tuấn khai chia cho 1 người tên là Huy (hiện chưa xác định nhân thân) 20 triệu đồng vì Huy có “công” giới thiệu Tuấn với Lộc.

Còn lại 420 triệu đồng, Lộc giữ lại 60 triệu đồng công môi giới, và chuyển, thanh toán các khoản chi phí liên quan cho Trường, như tiền ăn, tiền xét nghiệm, chi phí đi lại, một số thủ tục pháp lý…

Quá trình Trường nằm viện sau mổ bán thận, Lộc thuê Dương Ngọc Hoàng chăm sóc với tiền công 3 triệu đồng. Ngoài số tiền 450 triệu đồng đưa cho Lộc, bà N. cho thêm Trường 20 triệu đồng để bồi dưỡng sức khỏe.

Thủ đoạn tinh vi

Tại cơ quan Công an Lộc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bên cạnh đó, Lộc còn khai nhận từ tháng 3/2018 đến nay Lộc đã môi giới được cho 3 trường hợp khác. Quá trình điều tra tại nhà Lộc thuê tại tổ 2, phường Phúc Đồng, Long Biên, Cơ quan CSĐT phát hiện 07 trường hợp đang làm thủ tục, xét nghiệm để chờ bán thận.

Cơ quan CSĐT- CAQ Long Biên đang tiếp tục xác minh các trường hợp này. Ngoài ra Lộc đang thuê Dương Ngọc Hoàng với giá 6 triệu đồng tháng. Nhiệm vụ của Hoàng là sử dụng trang cá nhân đăng tin, bài tìm người bán thận, đưa đón người có nhu cầu bán thận đi khám, làm thủ tục ghép thận. Với mỗi trường hợp bán thận thành công Hoàng được Lộc chia số tiền 3-5 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 1/10 Cơ quan CSĐT- CAQ Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Dương Văn Lộc về Tội mua bán mô hoặc bộ phận cơ thể người khác. Cơ quan CSĐT tiếp tục xác minh làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, mở rộng điều tra vụ án xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội (ngày 23/4/2018) về việc xác minh, điều tra ổ nhóm nghi vấn hoạt động mua bán mô, bộ phận cơ thể người (thận), Phòng CSHS - CATP đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ đường dây môi giới bán thận có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Liên quan đến vụ án này, ngày 15/10, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Văn Phương (SN 1989, trú tại xã Dương Đức, Lạng Giang, Bắc Giang) về hành vi “Mua bán mô và bộ phận cơ thể người”. Trước đó, Phương đã bán thành công thận cho 3 trường hợp. Mỗi trường hợp Phương thu lời từ 40- 100 triệu đồng/quả.

