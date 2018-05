Phát hiện xác nam thanh niên gần bến đò

Theo đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày (7/5) một số người dân ở bến đò An Long - Hòa Lộc (phía bờ ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) hốt hoảng khi phát hiện một xác chết trôi tấp vào bến đò nên đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã An Bình, Công an huyện Long Hồ và các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long có mặt tại hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Bến đò An Long - Hòa Lộc, nơi phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt gần bờ. (Ảnh: Phạm Hải)

Qua xác định ban đầu, tử thi là nam giới, trên 40 tuổi, tóc ngắn, mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần thun ngắn sọc xanh đen, không có giấy tờ tùy thân và đang trong quá trình phân hủy.

Hiện thi thể trên đã được an táng tại nghĩa trang của xã An Bình để chờ người thân đến nhận./. Vụ xác chết trong bao tải ở Hà Nội: Nạn nhân là sinh viên VOV.VN - Nạn nhân tên Vũ Thanh T. (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội), T. đang là sinh viên năm cuối tại một trường Đại học ở Hà Nội. Phát hiện xác chết trôi sông có nhiều vết bầm trên người VOV.VN - Người dân xã Đèo Gia (Lục Ngạn, Bắc Giang) phát hiện thi thể trôi sông với vết bầm trên người nên thông báo đến lực lượng chức năng. Phát hiện xác chết mất một phần cơ thể tại thành phố Sa Đéc Theo một số người dân sống xung quanh thì vào buổi chiều cùng ngày, một số người vẫn còn thấy nạn nhân đi câu cá ở gần đó. Khen thưởng lực lượng phá vụ án “xác chết trong bao tải“ VOV.VN - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vừa trao thưởng đột xuất cho 5 tập thể tham gia phá án vụ cô gái xăm hoa hồng bị giết, cướp tài sản