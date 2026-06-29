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Phạt và tịch thu xe nam thanh niên dùng chân điều khiển mô tô

Thứ Hai, 16:46, 29/06/2026
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VOV.VN - Nam thanh niên 17 tuổi ở xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình bị xử phạt 1 triệu đồng và tịch thu phương tiện sau khi thực hiện hành vi buông cả hai tay, dùng chân điều khiển xe mô tô trên đường, gây bức xúc dư luận và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt đối với Nguyễn Quang Anh (SN 2009, trú thôn Cồn Tầu, xã Giao Ninh) do có hành vi buông cả hai tay, dùng chân điều khiển xe mô tô khi tham gia giao thông.

Trước đó, ngày 20/6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 18F1-504.58 bằng hai chân trên tuyến ĐT489C, đoạn qua thôn Lâm Khang, xã Giao Ninh. Qua hình ảnh, chiếc xe cũng không có gương chiếu hậu bên trái theo quy định.

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Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 làm việc với Nguyễn Quang Anh và chị N.T.T

Ngay sau khi video được đăng tải, dư luận bày tỏ sự bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Sau quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là Nguyễn Quang Anh. Tại cơ quan công an, Quang Anh thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc dùng chân điều khiển xe mô tô và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Quang Anh về các lỗi: không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên; buông cả hai tay, dùng chân điều khiển xe khi tham gia giao thông.

Tổng mức xử phạt đối với Nguyễn Quang Anh là 1 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu phương tiện vi phạm.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị N.T.T. (SN 2003, trú xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình), là chủ phương tiện, về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
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