Phiên tòa xử 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng: Em vợ bị cáo Vũ “nhôm” phản cung

Chiều 3/1, trong phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và các đồng phạm về các tội: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", bị cáo Nguyễn Quang Thành (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Hưng Phát, em vợ bị cáo Phan Văn Anh Vũ - tức Vũ “Nhôm” khai rằng, vì sợ tội nên đổ thừa cho anh rể.

Bị cáo Nguyễn Quang Thành. Ảnh: TTXVN

Đối với hành vi của bị cáo Nguyễn Quang Thành, cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, Nguyễn Quang Thành đã ký các Tờ trình, Hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, nhận quyền sử dụng đất và các biên bản thanh lý các hợp đồng với Công ty Quản lý nhà và Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng là theo chỉ đạo của Phan Văn Anh Vũ. Cụ thể: Nguyễn Quang Thành ký các thủ tục mua bán tại 3 nhà, đất công sản gồm: 02 Hải Phòng, 47 Nguyễn Thái Học và 20 Bạch Đằng giúp cho Phan Văn Anh Vũ trục lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) phát hiện khởi tố điều tra là gần 299 tỷ đồng.



Tại Dự án Khu dân cư An Cư 2 mở rộng và An Cư 3 mở rộng, với tư cách Giám đốc Công ty Minh Hưng Phát, Nguyễn Quang Thành thực hiện theo chỉ đạo của Phan Văn Anh Vũ, Thành đã ký các thủ tục để Vũ được giao quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 22 lô đất dự án cho Phan Văn Anh Vũ. Hậu quả là Nhà nước bị thiệt hại tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) phát hiện khởi tố điều tra là gần 2.874 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố bị cáo Nguyễn Quang Thành về 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” với vai trò đồng phạm giúp sức.

Trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử vào chiều 3/1 bị cáo Thành đã trình bày nhiều lời khai khác với lời khai trước đây của chính bị cáo tại cơ quan điều tra. Giải thích về việc thay đổi lời khai này, bị cáo Thành cho rằng trong quá trình điều tra bị cáo sợ bị liên lụy nên đã đổ trách nhiệm cho Phan Văn Anh Vũ.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Quang Thành khai: Tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ Phần Xây dựng 79, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Hưng Phát, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhất Gia Phúc có tên của Nguyễn Quang Thành với tư cách là cổ đông góp vốn nhưng thực chất Nguyễn Quang Thành không tham gia góp vốn, việc đứng tên sở hữu tỷ lệ vốn góp và chức danh Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Hưng Phát là do Phan Văn Anh Vũ chủ động thực hiện và Vũ là người trực tiếp chỉ đạo điều hành các công ty nêu trên. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Thành lại khai, số vốn góp cổ đông tại Công ty Nhất Gia Phúc là bị cáo có góp vốn 10% nhưng là do Vũ nộp tiền cho. Còn tại Công ty Minh Hưng Phát là tiền của bị cáo Thành.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Thành khai không có vai trò, không đứng ra điều hành gì, tất cả đều do bị cáo Vũ điều hành. Song, trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử, bị cáo Thành lại thay đổi lời khai, cho rằng tại Dự án An Cư 2 mở rộng, An Cư 3 mở rộng là do bị cáo Thành trực tiếp ký các thủ tục, tờ trình xin mua dự án. Đối với nhà đất công sản, công ty của bị cáo Thành cần có mặt bằng làm trụ sở nên đã làm tờ trình xin mua. Các thủ tục này do bị cáo Thành thực hiện đều thông qua đường công văn, không dựa vào mối quan hệ nào. Bị cáo Thành không quen biết bị cáo Trần Văn Minh (nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng) cũng như các lãnh đạo khác của thành phố Đà Nẵng. Thông tin về dự án mà Thành biết là do Vũ “Nhôm” nói. Việc công ty của bị cáo Thành mua dự án không phải do Vũ chỉ đạo mà Thành chỉ tham khảo ý kiến của Vũ và nhờ Vũ tư vấn.

Đối với nhà đất 20 Bạch Đằng, bị cáo Thành khai có sự bàn bạc với bị cáo Lê Anh Tuấn (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Đà Nẵng), trong khi trước đó, tại cơ quan điều tra, Thành khai không bàn bạc với bị cáo Tuấn, mà tất cả đều do Vũ “Nhôm” bàn bạc, chỉ đạo thực hiện.

Bị cáo Thành cho rằng cáo trạng quy kết bị cáo là không đúng, bị cáo không quan hệ với lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng. Công ty là doanh nghiệp chỉ làm tờ trình xin mua nhà đất công sản, còn việc quyết định cho mua hay không thuộc thẩm quyền của UBND thành phố. Vì vậy, bị cáo Thành mong Hội đồng xét xử xem xét lại hành vi cho bị cáo.

Về lý do thay đổi lời khai, bị cáo Thành cho rằng khi bị tạm giam, bị cáo không biết ngoài xã hội đang xảy ra những việc gì nên bị cáo hoang mang; bị cáo sợ bị liên lụy nên khai như vậy để đổ lỗi cho bị cáo Vũ. Bị cáo xin được chịu trách nhiệm về những lời khai của bị cáo tại phiên tòa./.