Ngày 19/11 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì Hội nghị tham vấn hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, tính đến ngày 31/10/2026, cả nước có hơn 43.700 văn bản thuộc đối tượng tổng rà soát, trong đó xác định hơn 10.000 văn bản cần xử lý. Kết quả rà soát cho thấy, hệ thống pháp luật cơ bản đầy đủ, bao quát các lĩnh vực đời sống nhưng vẫn còn đồ sộ, nhiều tầng nấc, phân tán, chồng chéo, trùng lặp. Một số quy định chưa thống nhất, thiếu rõ ràng, khó thực hiện; việc đánh giá bất cập và đề xuất phương án xử lý ở một số địa phương còn chung chung, chưa cụ thể.

Quang cảnh cuộc họp

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những điểm nghẽn từ thực tiễn, đề xuất giải pháp xử lý đồng bộ, bảo đảm các quy định pháp luật sau rà soát thực sự đi vào cuộc sống.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, cho rằng kết quả tổng rà soát cần trở thành đầu vào bắt buộc trong xây dựng định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và chương trình lập pháp hằng năm. Cần đối soát danh mục văn bản đề xuất xử lý với định hướng lập pháp, tránh tình trạng đã nhận diện được bất cập nhưng chưa có kế hoạch sửa đổi kịp thời.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu đề nghị ưu tiên tháo gỡ những điểm nghẽn liên quan đến phân cấp, phân quyền, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, cần kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ, tăng cường giám sát việc ban hành và thực thi văn bản quy phạm pháp luật:

“Dữ liệu tổng rà soát cần được chuẩn hóa, dùng chung và cập nhật thường xuyên. Năm là tăng cường giám sát văn bản quy phạm pháp luật như là một cơ chế rà soát thường xuyên. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh giám sát văn bản theo lĩnh vực, kịp thời phát hiện mâu thuẫn, chồng chéo ngay từ khi văn bản được ban hành, làm cơ sở cho việc rà soát, hệ thống hóa theo nhiệm kỳ, đồng thời giám sát việc thực hiện lộ trình xử lý kết quả tổng rà soát”, Đại biểu Hoàng Minh Hiếu thông tin.

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhấn mạnh, hiệu quả tổng rà soát không chỉ được đo bằng số lượng văn bản được sửa đổi, bãi bỏ mà quan trọng hơn là mức độ giảm chi phí tuân thủ và những thuận lợi thực tế đối với doanh nghiệp. Đồng thời, kiến nghị ưu tiên xử lý các quy định liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, thuế, hải quan, điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành.

Ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu tại cuộc họp

“Bản tóm tắt chuyên đề kinh tế tư nhân đính kèm dự thảo báo cáo có đề xuất xây dựng bộ tiêu chí thống nhất để đánh giá mức độ thuận lợi của môi trường kinh doanh sau khi sửa đổi pháp luật. Chúng tôi ủng hộ đề xuất này. Trước mắt, đề nghị có thể chọn một số thủ tục có tần suất thực hiện cao, đo thời gian, chi phí trước và sau xử lý rồi công bố. Về phần mình, VCCI sẽ theo dõi kết quả xử lý 209 vướng mắc đã báo cáo Chính phủ từ tháng 7 đến tháng 10 và các vướng mắc sẽ tiếp tục báo cáo và sẽ lấy ý kiến phản hồi của doanh nghiệp, tiếp tục tổng hợp báo cáo Chính phủ và Ban Chỉ đạo”, ông Phạm Quang Dũng cho biết.

Đối với lĩnh vực đất đai và bất động sản, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng cần đặc biệt chú trọng tính đồng bộ giữa các luật, nhất là khi Quốc hội đang xem xét sửa đổi nhiều quy định liên quan đến đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản; Kiến nghị sớm luật hóa đầy đủ các chủ trương về phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp và cơ chế thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất; có phương án chuyển tiếp hợp lý đối với nhà ở xã hội hiện hữu; rà soát thủ tục đầu tư, chuyển nhượng dự án và phương pháp xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Đồng thời, cần làm rõ nguyên tắc áp dụng khi nhiều luật cùng điều chỉnh một vấn đề, tránh phát sinh cách hiểu và thực hiện khác nhau.

Tại hội nghị, một số địa phương kiến nghị tháo gỡ quy định về thời điểm hết hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật chỉ có nội dung bãi bỏ văn bản khác. Hiện pháp luật chưa quy định rõ vấn đề này, gây lúng túng trong thống kê, phân loại và theo dõi hiệu lực văn bản. Đồng thời đề nghị sớm có hướng dẫn thống nhất để các địa phương thực hiện đồng bộ.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu; đánh giá cao kết quả tổng rà soát bước đầu, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xử lý dứt điểm, thực chất các điểm nghẽn pháp luật, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ rõ một số hạn chế như số liệu thống kê ở một số cơ quan, địa phương chưa chính xác, thống nhất; đánh giá thực trạng còn chung chung. Đáng chú ý, phương án hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật ở nhiều địa phương chủ yếu dừng ở bãi bỏ văn bản, chưa chú trọng hợp nhất các quy định phân tán, trùng lặp; một số điểm nghẽn liên ngành đã được nhận diện nhưng chưa thống nhất được phương án xử lý.

Từ thực tế này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, đối chiếu, thống nhất số liệu; lượng hóa cụ thể kết quả bằng những chỉ số về văn bản chồng chéo, khoảng trống pháp lý, thủ tục hành chính được cắt giảm, thời gian và chi phí tuân thủ được tiết kiệm. Đồng thời, hoàn thiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, chương trình lập pháp năm 2027 và xây dựng chương trình lập quy của Chính phủ từ năm 2027; xác định rõ từng văn bản cần xử lý, cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành. Ưu tiên tháo gỡ các điểm nghẽn ở cấp luật ngay trong năm 2027, kịp thời bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp về thẩm quyền hoặc đã hết hiệu lực. Phó Thủ tướng nêu rõ:

“Tôi đề nghị chúng ta cần chuyển mạnh từ thụ động tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp sang chủ động rà soát, phát hiện sớm, kịp thời xử lý những bất cập, mâu thuẫn chồng chéo và điểm nghẽn pháp lý, không để cho vướng mắc về pháp lý để cản trở sự phát triển. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tích cực tham mưu hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trong đó nghiên cứu đổi mới phương pháp rà soát theo chuỗi hoạt động thực tế của người dân và doanh nghiệp, thay vì chỉ rà soát riêng lẻ từng ngành, từng lĩnh vực”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu kết luận cuộc họp

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu hoàn thành cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu tổng rà soát trong quý I/2027, bảo đảm liên thông, thống nhất và dùng chung; nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện sớm các quy định mâu thuẫn, chồng chéo.

Cùng với đó, hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, theo dõi, phản hồi kiến nghị trên Cổng Pháp luật quốc gia; tăng cường tham vấn doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia và các đối tượng chịu tác động ngay từ quá trình xây dựng văn bản. Việc xử lý kết quả rà soát cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bảo đảm pháp luật thực sự đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.