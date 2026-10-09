Tổng rà soát văn bản pháp luật phải chỉ ra điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực

Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ từ ngày 27/8 đến ngày 7/10/2026 cho thấy, các cơ quan Trung ương và địa phương đã tích cực ban hành kế hoạch, thành lập tổ công tác, tổ chức lấy ý kiến và cập nhật tiến độ trên phần mềm hỗ trợ. Tuy nhiên, đợt tổng rà soát có quy mô lớn, chưa có tiền lệ này vẫn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Việc ban hành văn bản chỉ đạo ở một số nơi chưa kịp thời; hoạt động lấy ý kiến chưa huy động đầy đủ sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động. Việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định còn chung chung; năng lực rà soát ở cấp xã còn lúng túng.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Đáng chú ý, một số báo cáo sơ bộ chủ yếu tập trung kiểm đếm số lượng, thống kê văn bản, chưa đánh giá toàn diện thực trạng hệ thống pháp luật, chưa làm rõ những điểm nghẽn liên ngành, khoảng trống pháp lý và phương án tinh gọn cụ thể. Bên cạnh đó, nhân lực kiêm nhiệm thường xuyên biến động, kinh phí triển khai chậm được bố trí, việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo còn hạn chế.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện các Bộ, ngành cho biết, đã triển khai rà soát theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, đồng thời bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đồng thời nêu rõ những điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Đối với Bộ Tài chính, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cho biết, đến ngày 30/9, Bộ đã rà soát gần 1.400 văn bản quy phạm pháp luật, xác định 435 văn bản cần xử lý. Bộ đã xây dựng kế hoạch xử lý các văn bản thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2026-2027; đến nay đã xử lý được khoảng 40% số văn bản cần xử lý.

Theo thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn, khó khăn hiện nay là số lượng văn bản lớn, tính liên ngành cao, trong khi các quy định tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp còn có những quan điểm khác nhau. Tại một số địa phương, việc áp dụng tiêu chí phân tích, nhận định, đề xuất chưa đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong rà soát còn hạn chế. Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn kiến nghị các địa phương thực hiện đúng Hướng dẫn số 06 của Ban Chỉ đạo Trung ương, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan và đề cao trách nhiệm người đứng đầu: “Một số địa phương có nhiều lỗi về nghiệp vụ trong tiêu chí phân tích nhận định đề xuất chưa đúng với hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, hướng dẫn số 06. Việc triển khai ở sở ngành và nhất là cấp xã thì cũng chưa được thực hiện tốt. Địa phương chưa kiểm soát tốt chất lượng kiểm tra của các sở ngành và địa phương. Và một điểm nữa là sự phối hợp giữa các sở ngành và với nhau chưa tốt. Có thể Trung ương rất quyết liệt, nhưng xuống địa phương là thấy nhẹ đi rồi".

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cho biết Mặt trận tiếp tục hoàn thiện báo cáo, phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tham vấn, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên để lấy ý kiến rộng rãi của đoàn viên, hội viên và các đối tượng chịu tác động: “Chúng tôi cũng đã có lộ trình rất cụ thể cho từng văn bản quy phạm pháp luật, tiến độ thời điểm nào xong, đơn vị nào chủ trì, cơ quan nào phối hợp cũng đã được nêu rất cụ thể trong dự thảo báo cáo và cái kế hoạch cho giai đoạn tới. Về phía Mặt trận Tổ quốc, cơ bản là trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục tập trung cho hoàn thiện báo cáo, xin ý kiến chuyên gia nhà khoa học và phối hợp với Bộ Tư pháp để tổ chức các cái hội nghị. Cam kết đảm bảo các tiến độ theo yêu cầu”.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá công tác phối hợp giữa các cơ quan chưa đáp ứng yêu cầu; kết quả rà soát ở một số bộ, ngành, địa phương chưa phân tích sâu nguyên nhân bất cập, chưa đề xuất phương án xử lý cụ thể. Việc tham vấn người dân, doanh nghiệp chưa đầy đủ; giải trình các ý kiến góp ý của doanh nghiệp, tập đoàn chưa thực sự cầu thị. Một số chủ trương lớn của Đảng cũng chưa được rà soát đầy đủ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tổng rà soát không phải là hoạt động kiểm đếm, thống kê văn bản, mà phải chỉ ra những điểm nghẽn cần tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, phục vụ phát triển đất nước. Qua rà soát, cần tái cơ cấu, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng gọn nhẹ, giảm những quy định, thủ tục không cần thiết. Đây là yêu cầu trọng tâm của Ban Chỉ đạo, đồng thời phải xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan.

Trên cơ sở kết quả đã có, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ, ngành tập trung phân tích chuyên sâu những điểm nghẽn, nhất là các vấn đề liên ngành do Bộ Tư pháp bước đầu nhận diện và chín nhóm vấn đề do Văn phòng Chính phủ đề xuất; gửi kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 12/10. Những vướng mắc liên ngành, liên lĩnh vực phải được xử lý đồng bộ, xác định rõ cơ quan chủ trì, nguyên nhân, thẩm quyền và phương án giải quyết: "Các bộ, ngành và các địa phương phải tập trung nhận diện, phân tích chuyên sâu những vấn đề, những điểm nghẽn pháp lý có tính hệ thống, liên ngành tác động lớn đến sự phát triển. Trong đó ưu tiên rà soát xử lý các quy định pháp luật đang cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, vận hành của máy mới và đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là một định hướng ưu tiên để chúng ta tháo gỡ những điểm nghẽn để để để để phát huy nguồn lực và thúc đẩy sự phát triển đất nước. Việc thứ hai là các vướng mắc có tính liên ngành phải được xử lý một cách đồng bộ, tránh tình trạng mỗi cơ quan chỉ xử lý một công đoạn nhưng công việc thì vẫn ách tắc".

Phó Thủ tướng lưu ý, việc rà soát phải lấy thực tiễn làm trung tâm, tập trung vào những quy định đang gây khó khăn, cản trở phát triển. Các cơ quan cần đánh giá sự cần thiết của chính sách, tác động của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo để đề xuất bổ sung, lược bỏ quy định, thủ tục phù hợp; đồng thời xác định rõ lộ trình xử lý.

Các bộ, ngành cần tổ chức lấy ý kiến chuyên sâu, rộng rãi, thực chất; kịp thời đề xuất đưa những vướng mắc cần xử lý ngay vào nội dung sửa đổi, bổ sung tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Mục tiêu đặt ra là trong năm 2027 cơ bản xử lý xong các vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm nếu những vướng mắc đã được phát hiện nhưng không được xử lý. Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện phương án tổng rà soát trước ngày 20/10/2026, phân loại các vấn đề, xác định cơ quan chủ trì và bám sát tiến độ thực hiện. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan; đồng thời nghiên cứu, tham mưu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trước ngày 15/10. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai, bảo đảm công tác tổng rà soát đạt mục tiêu thực chất, hiệu quả.