Phú Thọ khởi tố 2 cựu cán bộ xã bán trái phép hơn 1.100m² đất công

Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03), Công an tỉnh Phú Thọ, ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bạch Chí Điển (sinh năm 1960), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn trong các nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021; Hoàng Mạnh Dũng (sinh năm 1979), nguyên công chức địa chính, xây dựng UBND xã Trường Sơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Mạnh Dũng. (Ảnh: Công an Phú Thọ)

Hai bị can bị khởi tố về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3 Điều 357 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình công tác, Bạch Chí Điển và Hoàng Mạnh Dũng bị cáo buộc cố ý vượt quá quyền hạn được giao, tự ý thực hiện các giao dịch chuyển nhượng đất và trụ sở làm việc thuộc tài sản công trên địa bàn xã Trường Sơn cho các cá nhân, không đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2018, hai người đã tự ý bán tổng diện tích 1.116,2m² đất thuộc các công trình công cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị, trong đó có trụ sở Chi cục Thuế huyện, trường mầm non và trạm y tế xã, cho 4 hộ dân sinh sống xung quanh. Tổng số tiền thu được từ các giao dịch này là 545.860.000 đồng.

Cơ quan điều tra xác định số tiền trên không được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định mà được các bị can giữ lại, quản lý nội bộ, để ngoài sổ sách ngân sách và tự ý chi tiêu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bạch Chí Điển. Ảnh Công an Phú Thọ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, việc bán đất trái thẩm quyền đã trực tiếp gây thiệt hại 545.860.000 đồng cho các hộ dân mua đất, do các thửa đất thuộc trường hợp phải thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý vụ án cùng các bị can theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang trong quá trình điều tra. Hành vi và trách nhiệm hình sự của các bị can sẽ được xác định theo kết quả điều tra và quá trình tố tụng theo quy định pháp luật.