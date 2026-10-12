English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an Phú Thọ khởi tố vụ án liên quan Công ty môi trường Phú Minh Vina

Thứ Hai, 16:23, 12/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án liên quan Công ty TNHH môi trường Phú Minh Vina (địa chỉ tại xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ) để điều tra các dấu hiệu vi phạm trong quản lý, xử lý chất thải và kế toán.

Khởi tố vụ án để điều tra các dấu hiệu vi phạm

Tại buổi họp báo thường kỳ quý III, thông tin tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng năm 2026 và kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ của UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức, đại diện Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc khởi tố vụ án liên quan Công ty TNHH môi trường Phú Minh Vina, có địa chỉ tại xã Trạm Thản.

cong an phu tho khoi to vu an lien quan cong ty moi truong phu minh vina hinh anh 1
Theo Thượng tá Nguyễn Đức Đồng, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Đồng, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh Phú Thọ trong quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan doanh nghiệp này, cơ quan chức năng tiếp nhận thêm kết luận của Thanh tra Chính phủ và tiếp tục xác minh, làm rõ các nội dung liên quan.

Đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật. Vụ án hiện đang trong giai đoạn điều tra; thông tin cụ thể sẽ được cung cấp cho báo chí sau khi có kết luận chính thức.

Hơn 12.300 tấn chất thải bị vận chuyển đi đổ trái phép, hơn 10.500 tấn chất thải có dấu hiệu bị xử lý không đúng quy định

Trước đó, ngày 18/9, Thanh tra Chính phủ công khai kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật tại Công ty TNHH môi trường Phú Minh Vina, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải công nghiệp và chất thải y tế, do bà Nguyễn Thị Thúy Hoa làm Tổng giám đốc.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, từ năm 2023 đến hết tháng 3/2026, Phú Minh Vina đã tiếp nhận, xử lý gần 199.300 tấn chất thải, trong đó khoảng 86.500 tấn là chất thải nguy hại, chiếm hơn 43%. Tổng doanh thu của công ty trong giai đoạn 2023-2025 đạt khoảng 584 tỷ đồng.

cong an phu tho khoi to vu an lien quan cong ty moi truong phu minh vina hinh anh 2
Nhà máy xử lý chất thải của Công ty TNHH môi trường Phú Minh Vina.

Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải của doanh nghiệp. Đáng chú ý, theo kết luận thanh tra, Phú Minh Vina ký hợp đồng với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Đức Minh Khôi để thuê phương tiện vận chuyển chất thải.

Trong gần một năm, Công ty Đức Minh Khôi thực hiện 533 chuyến xe, vận chuyển hơn 12.300 tấn chất thải từ Nhà máy Phú Minh Vina tại xã Trạm Thản đi đổ trái phép trên địa bàn Hà Nội và Phú Thọ.

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi này có dấu hiệu của tội gây ô nhiễm môi trường. Một nội dung khác được Thanh tra Chính phủ làm rõ liên quan đến việc chuyển giao chất thải giữa Phú Minh Vina và Công ty Cổ phần Xử lý chất thải Phú Thọ.

Theo kết luận thanh tra, từ năm 2023 đến ngày 25/6/2026, Phú Minh Vina ký 4 hợp đồng với doanh nghiệp này để vận chuyển, xử lý tro xỉ lò đốt và chất thải rắn công nghiệp thông thường. Theo sổ sách, chứng từ và tài liệu do Phú Minh Vina cung cấp, tổng khối lượng chất thải được chuyển giao khoảng 10.583 tấn.

Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy phần lớn lượng chất thải này được vận chuyển từ xưởng số 2 của Nhà máy Phú Minh Vina, nơi chứa chất thải nguy hại, đến bãi rác của Xí nghiệp xử lý chất thải Trạm Thản, thuộc Công ty Cổ phần Xử lý chất thải Phú Thọ.

cong an phu tho khoi to vu an lien quan cong ty moi truong phu minh vina hinh anh 3
Chất thải được chở đến bãi rác của Xí nghiệp xử lý chất thải Trạm Thản thuộc Công ty cổ phần Xử lý chất thải Phú Thọ. Ảnh: Báo Thanhtra.

Kết quả phân tích mẫu tại ô chôn lấp cho thấy tổng dầu mỡ khoáng vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Từ các tài liệu, kết quả giám định và xác minh, Thanh tra Chính phủ nhận định hành vi trên có dấu hiệu của tội gây ô nhiễm môi trường. Phát hiện hơn 690 tấn chất thải nguy hại không được quản lý đúng quy định

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra các dấu hiệu vi phạm liên quan đến quản lý, xử lý chất thải nguy hại tại Phú Minh Vina. Cụ thể, doanh nghiệp đã vận chuyển khoảng 118 tấn chất thải nguy hại ra môi trường không đúng quy định. Ngoài ra, một xe ô tô vận chuyển khoảng 1.042 tấn chất thải tiếp nhận từ 57 chủ nguồn thải, trong đó có hơn 573 tấn chất thải nguy hại, nhưng không đưa về Nhà máy Phú Minh Vina để xử lý theo quy định.

Tổng khối lượng chất thải thuộc hai nhóm trên khoảng 1.160 tấn, trong đó hơn 691 tấn là chất thải nguy hại. Thanh tra Chính phủ xác định các hành vi này có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Không chỉ phát hiện các vi phạm trong quản lý, xử lý chất thải, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra dấu hiệu vi phạm về kế toán, tài chính và thuế tại Phú Minh Vina.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 6-7/2026, doanh nghiệp sử dụng đồng thời hai phần mềm kế toán. Qua kiểm tra, Thanh tra Chính phủ xác định Phú Minh Vina đã để ngoài sổ kế toán trên phần mềm MISA khoản tiền mặt hơn 8,4 tỉ đồng, có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về kế toán và tội trốn thuế.

Hiện vụ án liên quan Công ty TNHH môi trường Phú Minh Vina đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dự án của Công ty Tự Lập vi phạm, VKSND Khu vực 1 Phú Thọ kiến nghị xử lý
Dự án của Công ty Tự Lập vi phạm, VKSND Khu vực 1 Phú Thọ kiến nghị xử lý

VOV.VN - VKSND Khu vực 1 - tỉnh Phú Thọ phát hiện Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập lấn chiếm lòng đường, dải phân cách để dựng hàng rào, tập kết vật liệu và đặt container phục vụ thi công. Sau đó, đã lập biên bản yêu cầu doanh nghiệp đã tháo dỡ, di chuyển công trình tạm ra khỏi khu vực vi phạm.

Dự án của Công ty Tự Lập vi phạm, VKSND Khu vực 1 Phú Thọ kiến nghị xử lý

Dự án của Công ty Tự Lập vi phạm, VKSND Khu vực 1 Phú Thọ kiến nghị xử lý

VOV.VN - VKSND Khu vực 1 - tỉnh Phú Thọ phát hiện Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập lấn chiếm lòng đường, dải phân cách để dựng hàng rào, tập kết vật liệu và đặt container phục vụ thi công. Sau đó, đã lập biên bản yêu cầu doanh nghiệp đã tháo dỡ, di chuyển công trình tạm ra khỏi khu vực vi phạm.

Công an Phú Thọ xử lý người đăng ảnh AI vụ 5 chú tiểu bị đánh ở chùa Bầu
Công an Phú Thọ xử lý người đăng ảnh AI vụ 5 chú tiểu bị đánh ở chùa Bầu

VOV.VN - Cơ quan công an Phú Thọ củng cố hồ sơ xử lý người phụ nữ đăng ảnh chỉnh sửa bằng AI liên quan vụ 5 chú tiểu bị đánh tại chùa Bầu lên trang Facebook cá nhân.

Công an Phú Thọ xử lý người đăng ảnh AI vụ 5 chú tiểu bị đánh ở chùa Bầu

Công an Phú Thọ xử lý người đăng ảnh AI vụ 5 chú tiểu bị đánh ở chùa Bầu

VOV.VN - Cơ quan công an Phú Thọ củng cố hồ sơ xử lý người phụ nữ đăng ảnh chỉnh sửa bằng AI liên quan vụ 5 chú tiểu bị đánh tại chùa Bầu lên trang Facebook cá nhân.

Công an Phú Thọ khởi tố vụ án buôn bán, vận chuyển gần 2 tấn pháo hoa nổ
Công an Phú Thọ khởi tố vụ án buôn bán, vận chuyển gần 2 tấn pháo hoa nổ

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan đường dây buôn bán, vận chuyển gần 2 tấn pháo hoa nổ từ nước ngoài vào Việt Nam, thu giữ số lượng lớn tang vật là hàng cấm.

Công an Phú Thọ khởi tố vụ án buôn bán, vận chuyển gần 2 tấn pháo hoa nổ

Công an Phú Thọ khởi tố vụ án buôn bán, vận chuyển gần 2 tấn pháo hoa nổ

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan đường dây buôn bán, vận chuyển gần 2 tấn pháo hoa nổ từ nước ngoài vào Việt Nam, thu giữ số lượng lớn tang vật là hàng cấm.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật