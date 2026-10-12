Công an Phú Thọ khởi tố vụ án liên quan Công ty môi trường Phú Minh Vina

Khởi tố vụ án để điều tra các dấu hiệu vi phạm

Tại buổi họp báo thường kỳ quý III, thông tin tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng năm 2026 và kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ của UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức, đại diện Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc khởi tố vụ án liên quan Công ty TNHH môi trường Phú Minh Vina, có địa chỉ tại xã Trạm Thản.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Đồng, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Đồng, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh Phú Thọ trong quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan doanh nghiệp này, cơ quan chức năng tiếp nhận thêm kết luận của Thanh tra Chính phủ và tiếp tục xác minh, làm rõ các nội dung liên quan.

Đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật. Vụ án hiện đang trong giai đoạn điều tra; thông tin cụ thể sẽ được cung cấp cho báo chí sau khi có kết luận chính thức.

Hơn 12.300 tấn chất thải bị vận chuyển đi đổ trái phép, hơn 10.500 tấn chất thải có dấu hiệu bị xử lý không đúng quy định

Trước đó, ngày 18/9, Thanh tra Chính phủ công khai kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật tại Công ty TNHH môi trường Phú Minh Vina, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải công nghiệp và chất thải y tế, do bà Nguyễn Thị Thúy Hoa làm Tổng giám đốc.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, từ năm 2023 đến hết tháng 3/2026, Phú Minh Vina đã tiếp nhận, xử lý gần 199.300 tấn chất thải, trong đó khoảng 86.500 tấn là chất thải nguy hại, chiếm hơn 43%. Tổng doanh thu của công ty trong giai đoạn 2023-2025 đạt khoảng 584 tỷ đồng.

Nhà máy xử lý chất thải của Công ty TNHH môi trường Phú Minh Vina.

Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải của doanh nghiệp. Đáng chú ý, theo kết luận thanh tra, Phú Minh Vina ký hợp đồng với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Đức Minh Khôi để thuê phương tiện vận chuyển chất thải.

Trong gần một năm, Công ty Đức Minh Khôi thực hiện 533 chuyến xe, vận chuyển hơn 12.300 tấn chất thải từ Nhà máy Phú Minh Vina tại xã Trạm Thản đi đổ trái phép trên địa bàn Hà Nội và Phú Thọ.

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi này có dấu hiệu của tội gây ô nhiễm môi trường. Một nội dung khác được Thanh tra Chính phủ làm rõ liên quan đến việc chuyển giao chất thải giữa Phú Minh Vina và Công ty Cổ phần Xử lý chất thải Phú Thọ.

Theo kết luận thanh tra, từ năm 2023 đến ngày 25/6/2026, Phú Minh Vina ký 4 hợp đồng với doanh nghiệp này để vận chuyển, xử lý tro xỉ lò đốt và chất thải rắn công nghiệp thông thường. Theo sổ sách, chứng từ và tài liệu do Phú Minh Vina cung cấp, tổng khối lượng chất thải được chuyển giao khoảng 10.583 tấn.

Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy phần lớn lượng chất thải này được vận chuyển từ xưởng số 2 của Nhà máy Phú Minh Vina, nơi chứa chất thải nguy hại, đến bãi rác của Xí nghiệp xử lý chất thải Trạm Thản, thuộc Công ty Cổ phần Xử lý chất thải Phú Thọ.

Chất thải được chở đến bãi rác của Xí nghiệp xử lý chất thải Trạm Thản thuộc Công ty cổ phần Xử lý chất thải Phú Thọ. Ảnh: Báo Thanhtra.

Kết quả phân tích mẫu tại ô chôn lấp cho thấy tổng dầu mỡ khoáng vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Từ các tài liệu, kết quả giám định và xác minh, Thanh tra Chính phủ nhận định hành vi trên có dấu hiệu của tội gây ô nhiễm môi trường. Phát hiện hơn 690 tấn chất thải nguy hại không được quản lý đúng quy định

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra các dấu hiệu vi phạm liên quan đến quản lý, xử lý chất thải nguy hại tại Phú Minh Vina. Cụ thể, doanh nghiệp đã vận chuyển khoảng 118 tấn chất thải nguy hại ra môi trường không đúng quy định. Ngoài ra, một xe ô tô vận chuyển khoảng 1.042 tấn chất thải tiếp nhận từ 57 chủ nguồn thải, trong đó có hơn 573 tấn chất thải nguy hại, nhưng không đưa về Nhà máy Phú Minh Vina để xử lý theo quy định.

Tổng khối lượng chất thải thuộc hai nhóm trên khoảng 1.160 tấn, trong đó hơn 691 tấn là chất thải nguy hại. Thanh tra Chính phủ xác định các hành vi này có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Không chỉ phát hiện các vi phạm trong quản lý, xử lý chất thải, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra dấu hiệu vi phạm về kế toán, tài chính và thuế tại Phú Minh Vina.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 6-7/2026, doanh nghiệp sử dụng đồng thời hai phần mềm kế toán. Qua kiểm tra, Thanh tra Chính phủ xác định Phú Minh Vina đã để ngoài sổ kế toán trên phần mềm MISA khoản tiền mặt hơn 8,4 tỉ đồng, có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về kế toán và tội trốn thuế.

Hiện vụ án liên quan Công ty TNHH môi trường Phú Minh Vina đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.