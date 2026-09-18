Phú Thọ khởi tố 3 bị can trong vụ kê khai hóa đơn xăng, dầu bất thường

Ngày 18/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Đức Tâm (SN 1987), Đặng Vinh Quang (SN 1973) và Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1996) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Đức Tâm, Đặng Vinh Quang và Nguyễn Thị Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”. Ảnh CAPT.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Công an xã Chí Đám phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc kê khai, sử dụng hóa đơn GTGT liên quan hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa.

Theo cơ quan Công an, một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa trên địa bàn xã Chí Đám và khu vực lân cận có dấu hiệu kê khai, sử dụng hóa đơn GTGT đầu vào đối với mặt hàng xăng, dầu nhưng không phát sinh hoạt động mua bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ tương ứng.

Xuất 18 hóa đơn xăng, dầu với tổng doanh số hơn 349 triệu đồng

Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phúc Lộc, có địa chỉ tại khu Đông Tiệm, xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ, do Nguyễn Đức Tâm làm Giám đốc, có liên quan đến việc xuất hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bắc Sơn Phú Thọ.

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bắc Sơn Phú Thọ do Đặng Vinh Quang, trú tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, làm Giám đốc. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, trú tại xã Chí Đám, là kế toán của doanh nghiệp.

Theo kết quả xác minh, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phúc Lộc đã xuất 18 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng, dầu cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bắc Sơn Phú Thọ, với tổng doanh số 349.035.800 đồng. Số hóa đơn này được kê khai, sử dụng để hạch toán chi phí trong hoạt động của doanh nghiệp, qua đó làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 16/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Đức Tâm, Đặng Vinh Quang và Nguyễn Thị Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các bị can cùng những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.