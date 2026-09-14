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Phú Thọ khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội để trục lợi

Thứ Hai, 20:37, 14/09/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 4 bị can trong 2 vụ án liên quan đến hành vi làm giả nhiều tài liệu, hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội nhằm trục lợi chính sách, trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh rất lớn.

Ngày 14/8/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến việc làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

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Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam, địa chỉ: ngõ 11, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, các đối tượng bị phát hiện có hành vi làm giả nhiều giấy tờ trong hồ sơ đăng ký xét duyệt mua nhà ở xã hội tại Khu nhà ở xã hội 11 tầng thuộc Dự án Khu nhà ở đô thị, địa bàn phường Khai Quang và phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên cũ, nay là phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Làm giả hồ sơ để mua nhà ở xã hội

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu lợi dụng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã làm giả nhiều loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký xét duyệt mua nhà ở xã hội. Trong đó có giấy xác nhận đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, giấy xác nhận điều kiện thu nhập và hợp đồng lao động của các công ty trong khu công nghiệp.

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Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Đàm Đình Mạnh, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh, địa chỉ: số 2, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan Công an xác định, những tài liệu này được làm giả nhằm đáp ứng điều kiện để đăng ký mua, sở hữu nhà ở xã hội, đồng thời một số đối tượng còn hướng tới việc thu lời bất chính từ những người có nhu cầu mua nhà.

Cụ thể, Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1978, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam, địa chỉ tại ngõ 11, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ và Trần Trọng Đức, sinh năm 1979, Giám đốc Công ty TNHH Đức Nhật Vina, địa chỉ tại số 5/N2/17, tổ 1, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, bị xác định đã làm giả nhiều tài liệu trong 2 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

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Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam, địa chỉ: ngõ 11, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Ở vụ việc thứ hai, Phạm Thị Thủy, sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Trại Giao, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, là nhân viên môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh, bị xác định có hành vi cấu kết với Đàm Đình Mạnh, sinh năm 1991, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT, địa chỉ tại số 59, phố Đồng Tum, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1988, kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh, địa chỉ tại số 2, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Nhóm này được xác định đã làm giả nhiều tài liệu trong 10 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Trục lợi chính sách, ảnh hưởng quyền lợi người có nhu cầu

Nhà ở xã hội là một trong những chính sách an sinh quan trọng, nhằm tạo điều kiện để người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp.

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Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Thị Hương, Kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh, địa chỉ: số 2, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 24/5/2024, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Chỉ thị đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp tại khu vực đô thị.

Cùng với mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, Chỉ thị cũng yêu cầu có chế tài đủ mạnh để ngăn ngừa, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, trục lợi chính sách.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, trong khi nhu cầu mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đang rất lớn, việc làm giả hồ sơ để đủ điều kiện mua nhà không chỉ có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến tính đúng đắn, nhân văn của chính sách.

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Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Đàm Đình Mạnh, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT, địa chỉ: số 59, phố Đồng Tum, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ

Đáng chú ý, hành vi này có thể tác động trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của những người thực sự thuộc diện được hưởng chính sách và đang có nhu cầu mua nhà ở xã hội.

Từ vụ việc được phát hiện, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo mọi hành vi lợi dụng, trục lợi chính sách của Nhà nước đều sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Đàm Đình Mạnh, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT, địa chỉ: số 59, phố Đồng Tum, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ

Tiếp tục mở rộng điều tra

Ngày 14/8/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự và khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức”.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ toàn bộ hành vi của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

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Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Đàm Đình Mạnh, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT, địa chỉ: số 59, phố Đồng Tum, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Vụ án cũng là lời cảnh báo đối với các cá nhân, tổ chức có ý định lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để thu lợi bất chính. Việc làm giả các giấy tờ chứng minh điều kiện được hưởng chính sách không chỉ tiềm ẩn nguy cơ bị xử lý hình sự mà còn có thể làm ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận nhà ở của những người thực sự có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
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