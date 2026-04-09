Phú Thọ khởi tố đối tượng lừa “chạy án”, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Thứ Năm, 20:52, 09/04/2026
VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Chí về hành vi lừa đảo “chạy án” trong vụ tai nạn giao thông, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của bị hại bằng thủ đoạn hứa hẹn can thiệp giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Chí (sinh năm 1983, trú tại thôn 8, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi lừa đảo "chạy án" chiếm đoạt tài sản trong vụ gây tai nạn giao thông.

phu tho khoi to doi tuong lua chay an , chiem doat gan 500 trieu dong hinh anh 1
Cơ quan điều tra công bố các quyết định đối với Nguyễn Thị Chí. Ảnh CAPT

Trước đó, chị T.T.A.T (sinh năm 1999, trú tại thôn Trung, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) có đơn tố giác gửi Công an tỉnh Phú Thọ với nội dung ngày 28/5/2024, chồng chị T là anh K.D.D (sinh năm 1993) điều khiển ô tô gây tai nạn giao thông tại thôn Đinh Xá 1, xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ, gây thiệt hại lớn về tài sản. 

Trong quá trình vụ việc đang được cơ quan chức năng thụ lý, khoảng tháng 10/2024, chị T.T.A.T đã liên hệ với Nguyễn Thị Chí để nhờ "lo việc", nhằm giảm nhẹ trách nhiệm cho anh K.D.D.

Dù không có chức năng, quyền hạn và không có mối quan hệ với những người tiến hành tố tụng, Nguyễn Thị Chí vẫn đưa ra thông tin gian dối, tự nhận có khả năng can thiệp vào quá trình giải quyết vụ án. 

Nguyễn Thị Chí hứa hẹn có thể "chạy án", giúp chuyển đổi lỗi, giảm trách nhiệm pháp lý và tác động để doanh nghiệp bảo hiểm tham gia bồi thường. Tin tưởng vào những lời hứa này, gia đình anh K.D.D đã chuyển cho Chí tổng số tiền 580 triệu đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra điều tra xác định, sau khi nhận tiền, Nguyễn Thị Chí đã sử dụng 30 triệu đồng để thuê luật sư, 50,2 triệu đồng nộp bồi thường thiệt hại và án phí, còn lại 499,8 triệu đồng chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Khi vụ án được xét xử, anh K.D.D vẫn bị tuyên phạt 4 năm tù. Gia đình bị hại yêu cầu trả lại tiền nhưng Chí không thực hiện. Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng còn quanh co, khai báo không trung thực nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Chí về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự; đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Phi Long- Đức Đông/VOV.VN
