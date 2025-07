Qua vụ đánh bạc trá hình ở King Club, người dân cần chú ý một điều

VOV đã đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố đối với 141 bị can trong vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” xảy ra tại CLB King Club (tại khách sạn Pullman phố Giảng Võ, TP Hà Nội).

Đối tượng chủ mưu là Kim In Sung, Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty HS Development Việt Nam (Công ty HS). Kim In Sung đã thuê 3 người Hàn Quốc gồm: Cho Choon Keun, Choi Jin Bok và Shim Hawn Hee làm quản lý, kinh doanh.

Bên trong sòng bạc ở King Club. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cáo trạng, King Club là cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng thuộc quyền sở hữu của Công ty Việt Hải Đăng. Ngày 28/10/2019, một số cá nhân thuộc Công ty Việt Hải Đăng đã ký hợp đồng quản lý và vận hành với Công ty HS. Theo đó, công ty của doanh nhân người Hàn Quốc này được quyền quản lý, vận hành và hưởng 100% doanh thu của King Club, với chi phí nhượng quyền kinh doanh hằng tháng từ 60.000- 110.000 USD.

Để tăng doanh thu, từ ngày 1/1/2020, Kim In Sung đề nghị và được Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng Giám đốc Việt Hải Đăng), Nguyễn Trường Giang (Giám đốc King Club) đồng ý cho người Việt Nam vào King Club chơi.

Khi hoạt động kinh doanh bất hợp pháp ngày càng mở rộng, danh sách thành viên CLB xuất hiện hàng trăm cái tên nước ngoài. Thực chất, những người sở hữu các thẻ thành viên nước ngoài này đều là người Việt Nam.

Tháng 6/2024, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tiến hành bắt quả tang hoạt động đánh bạc của King Club. Theo điều tra, đường dây do Kim In Sung điều hành đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng), trong đó Kim In Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng).

Luật sư Phạm Thành Tài, Giám đốc Công ty luật Phạm Danh nhận định, King Club được cấp phép tổ chức câu lạc bộ poker chỉ dành cho người nước ngoài, nhưng thực tế nơi đây đã trở thành một “casino ngầm trá hình”.

Theo Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 và Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài quy định về đối tượng được phép chơi tại các điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam bằng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và còn thời hạn cư trú tại Việt Nam.

Do vậy, nếu King Club cho người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng được thua bằng tiền tại đây là hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép.

Cáo trạng cho biết, người Việt khi vào chơi tại King Club, theo luật ngầm do nhóm Kim In Sung đặt ra, họ phải xuất trình giấy tờ tùy thân, số điện thoại cho lễ tân. Sau đó, lễ tân sẽ dùng phôi thẻ thành viên, dùng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài cấp cho người chơi, chứ không dùng tên thật.

Luật sư Phạm Thành Tài nhận định, có thể thấy đây là một hình thức lách luật, che giấu hành vi của CLB này. Người Việt cầm thẻ có tên nước ngoài là có thể đánh bạc hợp pháp.

Thực tế, King Club không phải là trường hợp duy nhất. Trước đó, từng có nhiều mô hình “casino cho người nước ngoài” ở các tỉnh du lịch bị phản ánh vận hành mập mờ, lách luật. Nhưng khác biệt lần này là được tổ chức với quy mô quá lớn, thủ đoạn quá tinh vi.

Như vậy, có thể thấy, các mô hình trò chơi điện tử có thưởng - vốn được pháp luật cho phép trong phạm vi nhất định - đã bị lợi dụng để hợp pháp hóa thành hoạt động đánh bạc trá hình. Do vậy, các cơ quan chức năng cần phải nhanh chóng đặt ra một số giải pháp để kiểm soát hiệu quả hơn.

Luật sư Phạm Thành Tài, Giám đốc Công ty luật Phạm Danh.

“Đối với người chơi, tôi xin nhấn mạnh, họ cần nhận thức rõ rằng các điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng chỉ hợp pháp khi phục vụ đúng đối tượng theo quy định (người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài). Việc người Việt trong nước mượn danh nghĩa, sử dụng thẻ giả hoặc thông tin giả để tham gia là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự.

Do vậy, người dân cần đặc biệt cảnh giác với lời quảng cáo về các mô hình “trò chơi hợp pháp”, “club cao cấp”, bởi nhiều trường hợp thực chất là sòng bạc trá hình, tiềm ẩn rủi ro pháp lý và tài chính nghiêm trọng”, luật sư Phạm Thành Tài khuyến cáo.