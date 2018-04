Quảng Bình: Mâu thuẫn, dùng vỏ chai bia đâm bạn tử vong

Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thiên Hoài, 26 tuổi, trú thôn Bình Minh, xã ChưKpo, huyện KrongBuk, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Đinh Thiên Hoài.

Theo điều tra ban đầu, tối ngày 24/3, Đinh Thiên Hoài lấy côn nhị khúc ra múa trước lán trại công trình xây dựng tại bản Khăn Ngoi, phường Xay Sệt Thả, thành phố Viên Chăn, Lào do anh Phạm Lương Bằng, 45 tuổi, trú phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình làm chủ thầu. Lúc này, anh Nguyễn Hải Khánh, 29 tuổi, trú tại xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn cùng nhóm bạn đi chơi về, trêu chọc Hoài múa côn không đẹp mắt.

Hai bên lời qua tiếng lại thì nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Hoài dùng côn nhị khúc đánh trúng vào thái dương trái của anh Khánh gây chảy máu. Mặc dù được các công nhân khác khuyên can nhưng Khánh lại thách thức Hoài đánh nhau. Hoài lấy vỏ chai bia đi tới chỗ Khánh, đập vỡ phần đáy chai rồi đâm một nhát trúng vào mang tai trái của Khánh khiến Khánh bị thương nặng, chảy nhiều máu.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hà Nội – Viên Chăn nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Đinh Thiên Hoài và một số người bạn làm cùng đã đưa thi thể anh Khánh về cho gia đình ở quê an táng, sau đó Hoài đến công an đầu thú. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh Quảng Bình điều tra, làm rõ./.