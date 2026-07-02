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Quảng Ngãi xử lý 63 trường hợp tiếp tay lan truyền thông tin xấu độc

Thứ Năm, 14:17, 02/07/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương mời làm việc, răn đe, xử lý 63 trường hợp có hành vi tương tác, bình luận, chia sẻ các thông tin xấu độc từ các trang, kênh, nhóm của đối tượng Lê Trung Khoa.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội trên địa bàn tỉnh thường xuyên theo dõi, tiếp cận, tương tác với các nội dung tin giả, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá được đăng tải trên hệ thống các trang, kênh của Lê Trung Khoa.

Nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, không để thông tin xấu độc lan rộng trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã tiến hành mời 63 trường hợp có liên quan đến làm việc, tuyên truyền, đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm.

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Công an tỉnh Quảng Ngãi làm việc với một người có hành vi tương tác, bình luận, chia sẻ các thông tin xấu độc từ hệ thống trang, kênh, nhóm của đối tượng Lê Trung Khoa.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định, Lê Trung Khoa (sinh năm 1971, quốc tịch Việt Nam, hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức) là đối tượng đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Ngày 31/12/2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử vắng mặt và tuyên phạt Lê Trung Khoa 17 năm tù theo khoản 2, Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Lê Trung Khoa đã sử dụng nhiều trang, kênh thông tin để đăng tải các bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, gây hoang mang trong dư luận, bôi nhọ uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại cơ quan công an, các cá nhân liên quan thừa nhận đã có hành vi bình luận, tương tác với các nội dung sai sự thật trên các trang mạng nêu trên. Nguyên nhân do nhận thức còn hạn chế, thiếu kỹ năng nhận diện, kiểm chứng thông tin trên không gian mạng, dẫn đến vô tình trở thành "mắt xích" tiếp tay lan truyền các nội dung xấu độc.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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