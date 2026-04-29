Quảng Ninh giữ an ninh từ sớm, từ xa trên không gian mạng

Thứ Tư, 05:00, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 không chỉ là cao điểm du lịch, mà còn là thời điểm không gian mạng “nóng” lên từng giờ. Trong bối cảnh đó, lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giữ vững an ninh từ sớm, từ xa.

Khi phố xá dần vắng lặng về đêm, thì trong phòng làm việc của cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vẫn luôn sáng ánh đèn. Những cuộc hội ý được triển khai nhanh chóng để từng nội dung trọng tâm trong dịp nghỉ lễ được quán triệt cụ thể, rõ người, rõ việc.

quang ninh giu an ninh tu som, tu xa tren khong gian mang hinh anh 1
Cán bộ chiến sĩ phòng an ninh mạng và phòng chông tội phạm công nghệ cao rà soát các thông tin trên môi trường mạng

Trên màn hình máy tính, các dòng dữ liệu liên tục cập nhật. Từng tài khoản mạng xã hội, từng hội nhóm, từng thông tin lan truyền đều được rà soát, đối chiếu, xác minh. Những nội dung sai lệch, gây hoang mang dư luận được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, hạn chế tối đa khả năng lan rộng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hình ảnh du lịch của địa phương. 

Đại úy Bùi Ngọc Hải, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: “Đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, sẵn sàng phương tiện, thiết bị nghiệp vụ để kịp thời nắm tình hình trên không gian mạng, chủ động phát hiện, xử lý các thông tin xấu độc, sai sự thật, nhất là trong dịp cao điểm nghỉ lễ”

Không chỉ dừng ở việc giám sát thông tin, nguy cơ từ các cuộc tấn công mạng cũng được đặt ra rõ ràng hơn trong dịp cao điểm này. Theo Trung tá Hoàng Ngọc Tuệ, Đội trưởng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, kỳ nghỉ lễ là thời điểm các đối tượng tin tặc gia tăng hoạt động, nhắm vào hệ thống thông tin của cơ quan, doanh nghiệp để đánh cắp dữ liệu.

quang ninh giu an ninh tu som, tu xa tren khong gian mang hinh anh 2
Chỉ huy đội và cán bộ chiến sĩ họp bàn các nội dung cần tập trung trong dịp nghỉ lễ

Trung tá Hoàng Ngọc Tuệ cho biết: “Trong dịp nghỉ lễ, các đối tượng tin tặc có thể lợi dụng để tấn công vào hệ thống thông tin, các trang web của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm đánh cắp dữ liệu, thông tin cá nhân, từ đó phục vụ cho các hoạt động vi phạm pháp luật. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường triển khai các biện pháp đấu tranh, xử lý đối với các hội, nhóm, fanpage trên mạng xã hội và các cá nhân là nguồn phát tán thông tin xấu, độc, sai sự thật. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ”

Thực tế cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, không gian mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các đối tượng gia tăng phát tán tin giả với nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; đồng thời, lợi dụng nhu cầu du lịch để triển khai các chiêu trò lừa đảo như đặt phòng, đặt tour, dịch vụ lưu trú “ảo”.

quang ninh giu an ninh tu som, tu xa tren khong gian mang hinh anh 3
Tuyên truyền đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin cho học sinh sinh viên

Chỉ tính riêng trong Quý I/2026, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xác minh hơn 250 tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật; yêu cầu gỡ bỏ 476 nội dung vi phạm. Đồng thời, triệu tập, làm việc và xử lý 219 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc, tiềm ẩn nguy cơ gây phức tạp tình hình an ninh trật tự. Trên cơ sở phát hiện, xử lý những vụ việc trên, lực lượng chức năng đã từng bước nhận diện rõ các hội nhóm, fanpage và cá nhân là nguồn phát tán thông tin xấu độc để tập trung đấu tranh, xử lý có trọng tâm, đúng đối tượng.

Bên cạnh việc đấu tranh, xử lý, công tác tuyên truyền, cảnh báo cũng được Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung đẩy mạnh, giúp người dân chủ động nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, từ những tin nhắn giả mạo, đường link lạ, đến các lời mời chào du lịch “giá rẻ bất thường”. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng không còn là “vùng ảo”, mà đã trở thành một mặt trận thực sự. Ở đó, việc phát hiện sớm, xử lý kịp thời ngay từ khi nguy cơ còn manh nha không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà là cách giữ bình yên cho đời sống xã hội.

Tiến Cường-Quốc Xã/VOV-Đông Bắc
Tag: công an Quảng Ninh an ninh mạng nghỉ lễ
Tài sản số và an ninh mạng: Khi cơ hội đi cùng thách thức
Tài sản số và an ninh mạng: Khi cơ hội đi cùng thách thức

VOV.VN - Từ năm 2026, tài sản số chính thức được pháp luật Việt Nam công nhận. Hành lang pháp lý mở ra nhiều cơ hội, song cũng đặt ra thách thức lớn về an toàn, bảo mật trong bối cảnh các rủi ro công nghệ ngày càng tinh vi.

Tài sản số và an ninh mạng: Khi cơ hội đi cùng thách thức

Tài sản số và an ninh mạng: Khi cơ hội đi cùng thách thức

VOV.VN - Từ năm 2026, tài sản số chính thức được pháp luật Việt Nam công nhận. Hành lang pháp lý mở ra nhiều cơ hội, song cũng đặt ra thách thức lớn về an toàn, bảo mật trong bối cảnh các rủi ro công nghệ ngày càng tinh vi.

Đến 2030, Việt Nam có đội ngũ 10.000 chuyên gia an ninh mạng trình độ cao
Đến 2030, Việt Nam có đội ngũ 10.000 chuyên gia an ninh mạng trình độ cao

VOV.VN - Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam đào tạo và xây dựng được đội ngũ 10.000 chuyên gia an ninh mạng trình độ cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế.

Đến 2030, Việt Nam có đội ngũ 10.000 chuyên gia an ninh mạng trình độ cao

Đến 2030, Việt Nam có đội ngũ 10.000 chuyên gia an ninh mạng trình độ cao

VOV.VN - Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam đào tạo và xây dựng được đội ngũ 10.000 chuyên gia an ninh mạng trình độ cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế.

Thủ tướng: An ninh dữ liệu phải mang tầm chiến lược bảo vệ dữ liệu 100 triệu dân
Thủ tướng: An ninh dữ liệu phải mang tầm chiến lược bảo vệ dữ liệu 100 triệu dân

VOV.VN - Chiều nay (12/1), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về dữ liệu (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng: An ninh dữ liệu phải mang tầm chiến lược bảo vệ dữ liệu 100 triệu dân

Thủ tướng: An ninh dữ liệu phải mang tầm chiến lược bảo vệ dữ liệu 100 triệu dân

VOV.VN - Chiều nay (12/1), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về dữ liệu (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo.

