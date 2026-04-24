中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh tham gia cuộc thi An ninh mạng

Thứ Sáu, 15:26, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TP.HCM dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh tham gia với 126.232 em. Trong đó, trường THCS Đông Hòa là đơn vị có số lượng học sinh tham gia cao nhất cả nước với 3.578 em.

Thông tin này được công bố tại lễ trao giải cuộc thi “Học sinh với An ninh mạng 2026” diễn ra trong sáng 24/4 do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - NCA cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 (Bộ Công an) và Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ GD&ĐT) tổ chức nhằm góp phần xây dựng một thế hệ học sinh không chỉ giỏi công nghệ, mà còn hiểu biết – có trách nhiệm - và biết tự bảo vệ mình trên không gian số.

Đại diện Ban tổ chức trao giải cuộc thi "Học sinh với An ninh mạng 2026".

Chỉ trong thời gian ngắn, cuộc thi đã thu hút hơn 1,1 triệu học sinh trung học cơ sở tham gia từ 6.840 trường thuộc 34 tỉnh, thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh tham gia với 126.232 em.

Xếp sau TP. Hồ Chí Minh là Hưng Yên với 80.308 học sinh, đồng thời là địa phương có tỷ lệ tham gia cao nhất, đạt 44,28% tổng số học sinh THCS của tỉnh. Các địa phương như Sơn La, Khánh Hòa, Cao Bằng cũng đạt tỷ lệ tham gia rất cao, cho thấy sự vào cuộc tích cực, quyết liệt và hiệu quả từ cơ sở. 

Trong kỷ nguyên số, khi mỗi cú click đều có thể mở ra cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro, việc trang bị kiến thức, kỹ năng về an ninh mạng cho thế hệ trẻ không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành một năng lực thiết yếu.

Phát biểu tại lễ trao giải cuộc thi diễn ra trong sáng ngày 24/4, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục A05, Phó Chủ tịch điều hành NCA cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được đẩy mạnh, không gian mạng ngày càng trở thành môi trường học tập, giao tiếp và phát triển quan trọng của thế hệ trẻ.

Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục A05, Phó Chủ tịch điều hành NCA.

Tuy nhiên, đi cùng với đó là nhiều nguy cơ, thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin, đặc biệt là các hành vi xâm hại, lừa đảo, tác động tiêu cực đến trẻ em của chúng ta ngày hôm nay. Điều này đặt ra yêu cầu phải tăng cường giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng và nâng cao nhận thức cho học sinh ngay từ sớm.

“Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 23/3, với mục tiêu tăng cường bảo vệ, đồng thời thúc đẩy để trẻ em phát triển lành mạnh, nâng cao năng lực số, hướng tới hình thành thế hệ công dân số trong tình hình mới, Trung tướng Lê Xuân Minh cũng khẳng định cuộc thi “Học sinh với An ninh mạng 2026” đã được tổ chức bám sát tinh thần của chương trình. Nội dung thi được xây dựng bám sát thực tiễn, tập trung vào kỹ năng nhận diện nguy cơ, phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng và những hiểu biết pháp luật liên quan.

Theo đánh giá của Trung tướng Lê Xuân Minh, kết quả cuộc thi “Học sinh với An ninh mạng 2026” đã cho thấy mặt bằng nhận thức, kiến thức của học sinh về an ninh mạng ngày càng được nâng cao, đồng thời khẳng định tiềm năng của thế hệ trẻ Việt Nam trong lĩnh vực rất quan trọng này.

Kết quả cuộc thi không chỉ phản ánh mặt bằng nhận thức, kiến thức của học sinh mà còn cho thấy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ trong lĩnh vực an ninh mạng - một lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

“Trong bối cảnh nguy cơ xâm lấn văn hóa qua môi trường mạng, cuộc thi này cũng góp phần trang bị cho thế hệ tương lai của đất nước khả năng kháng cự văn hóa, trở thành chiến binh bảo vệ chủ quyền nhận thức quốc gia trong thời đại số”, Trung tướng Lê Xuân Minh nhấn mạnh.

Ghi nhận, biểu dương nỗ lực và cố gắng của các học sinh đạt giải, đại diện NCA cũng bày tỏ mong muốn các em học sinh sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia không gian mạng; trở thành những công dân số có trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Đại diện Ban tổ chức, đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi nhận định, thành công của cuộc thi năm nay khẳng định rằng việc giáo dục kỹ năng số, kỹ năng an toàn mạng cho học sinh là hướng đi đúng đắn, cần thiết và có hiệu quả thực tiễn rõ rệt.

"Cuộc thi không chỉ là sân chơi kiến thức, mà còn góp phần hình thành thói quen sử dụng Internet an toàn, văn minh, có trách nhiệm cho thế hệ trẻ", ông Quân nhấn mạnh.

Trong các năm tới, cuộc thi “Học sinh với An ninh mạng” sẽ tiếp tục được duy trì và tổ chức thường niên, không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, qua đó tạo dựng sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy tư duy, khả năng sáng tạo của học sinh, đồng thời trang bị cho các em kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với các nguy cơ trên không gian mạng.

Qua hai vòng thi nghiêm túc, khách quan, Ban Tổ chức đã chọn được 101 học sinh có thành tích xuất sắc để trao các giải cá nhân, gồm 4 giải Nhất, 7 giải Nhì, 15 giải Ba và 75 giải Khuyến khích.

Bốn học sinh xuất sắc nhận giải Nhất cá nhân là Nguyễn Trà My, lớp 8C, trường THCS Quảng Tùng, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị; Nguyễn Như Bảo, lớp 8/6 trường THCS Phạm Văn Đồng, xã Bà Nà, TP Đà Nẵng; Trần Cát An, lớp 6/2 trường THCS Nguyễn Trãi, phường An Hội Đồng, TPHCM; Đỗ An Thuyên, lớp 7B trường THCS Kim Chân, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Bên cạnh các giải cá nhân, Ban tổ chức cũng đã trao các giải tập thể cho các Sở, các trường đã có những đóng góp tích cực làm nên thành công của cuộc thi.

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: Không phải cấm, mà là giáo dục trẻ kỹ năng

VOV.VN - Trước những nguy cơ hiện hữu từ mạng xã hội đến trẻ em, đề xuất nghiên cứu giải pháp cấm hoặc hạn chế trẻ em sử dụng một số nền tảng mạng xã hội phổ biến đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Câu hỏi đặt ra: Đâu là giải pháp phù hợp để vừa bảo vệ trẻ, vừa không kìm hãm quyền tiếp cận công nghệ?

Linh Thương/VOV.VN
Tag: an ninh mạng cuộc thi an ninh mạng Bộ Công an học sinh công nghệ an toàn trên môi trường số
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Khi AI trở thành "đích ngắm mới" của tấn công mạng

VOV.VN - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi diện mạo an ninh mạng toàn cầu, các tổ chức buộc phải điều chỉnh chiến lược bảo mật để thích ứng, nâng cao khả năng chống chịu và hướng tới tăng trưởng số bền vững. Sự mở rộng không gian rủi ro từ AI cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về các mô hình bảo mật mới.

"Nhân dân khỏe mạnh – Đất nước phát triển"

VOV.VN - Ngày 5/4, Bộ Y tế phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận với chủ đề “Nhân dân khỏe mạnh – Đất nước phát triển” nhằm hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4/2026). 

Hỗ trợ giải pháp chuyển đổi số an toàn, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cam kết, hướng tới sự hỗ trợ mang tính thực tế, tư vấn đúng lúc, hướng dẫn đúng chỗ đưa ra giải pháp phù hợp với năng lực tài chính và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể chuyển đổi số an toàn và bền vững.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục