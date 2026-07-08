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Quảng Ninh: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng vận chuyển hàng trăm bình “khí cười”

Thứ Tư, 16:19, 08/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng chức năng trên địa bàn xã biên giới Hoành Mô (tỉnh Quảng Ninh) vừa liên tục bắt giữ các đối tượng vận chuyển hàng trăm bình "khí cười" N2O. 

Hồi 15 giờ 50 phút ngày 7/7, tại khu vực mốc 1321(2) - 100m (thuộc thôn Đồng Văn, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh), tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô chủ trì, phối hợp với Công an xã Hoành Mô phát hiện xe ô tô con (BKS 14B-049.96) di chuyển từ hướng thôn Phai Làu về hướng cửa khẩu Hoành Mô có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy về hướng cửa khẩu Hoành Mô. Lực lượng chức năng đã tổ chức truy đuổi và khống chế, bắt giữ phương tiện. Lái xe khai nhận tên là Tằng Dảu Thống (SN 1990, trú tại thôn Sông Moóc, xã Hoành Mô). Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 25 bao tải dứa màu vàng, bên trong mỗi bao chứa 1 thùng carton, mỗi thùng có 4 bình kim loại hình tròn, màu đen, có van xả khí (Tổng cộng thu giữ 100 bình chứa khí).

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Đối tượng Tằng Dảu Thống và tang vật là 100 bình chứa “khí cười” (N2O).

Đối tượng Tằng Dảu Thống không xuất trình được giấy tờ liên quan, đồng thời khai nhận số hàng trên là “khí cười” (N2O) và được thuê vận chuyển từ thôn Phai Làu xuống xã Lục Hồn với tiền công 1,5 triệu đồng. 

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Tổ công tác đã đưa đối tượng, phương tiện cùng toàn bộ tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ việc liên quan đến vận chuyển hàng hóa trái phép, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Trước đó, ngày 5/7, tại đoạn đường liên thôn cách Quốc lộ 18C khoảng 300m (thuộc thôn Nà Pò, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra, bắt giữ đối tượng Lạc A Chương (SN 1987, trú tại thôn Nà Pò, xã Hoành Mô) điều khiển ô tô chở 200 bình “khí cười” (N2O). Đối tượng khai nhận vận chuyển thuê cho một người phụ nữ (không rõ lai lịch) từ thôn Nà Pò xuống xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh với tiền công 3 triệu đồng.

 

CTV La Nhung/VOV-Đông Bắc
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