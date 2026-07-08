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Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của người bán vé số ở Lâm Đồng

Thứ Tư, 15:35, 08/07/2026
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VOV.VN - Sau hơn 6 giờ truy xét, Công an xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của một người bán vé số.

Chiều 8/7, Công an xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng cướp giật tài sản của một người bán vé số.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 7/7, ông U.V.T đi xe đạp trên đường ĐT.714 để bán vé số. Khi đến đoạn qua thôn Hàm Phú, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) thì bất ngờ bị một người đàn ông điều khiển xe máy áp sát, giật túi xách rồi tăng ga bỏ chạy.

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Nguyễn Duy Thế tại cơ quan công an. Ảnh: B.H

Sau khi xảy ra vụ việc, ông T đến cơ quan công an trình báo. Theo nạn nhân, bên trong túi xách có khoảng 13 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại cùng số vé số ngày 7/7.

Công an xã Hàm Thuận Bắc nhanh chóng triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng gây án.

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Tang vật liên quan vụ cướp giật. Ảnh: B.H

Sau hơn 6 giờ truy tìm, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Duy Thế (33 tuổi, trú trú thôn 1, xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk), đồng thời thu hồi tang vật liên quan vụ cướp giật.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Duy Thế đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an phường Phan Thiết làm việc với đối tượng.jpg

Bắt giữ đối tượng truy nã về tội trộm cắp tài sản ở Lâm Đồng

VOV.VN - Chiều 29/5, Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) cho biết, đơn vị đã bắt giữ thành công Trịnh Đông, đối tượng đang bị truy nã toàn quốc về tội “Trộm cắp tài sản” và bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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