Quảng Ninh tiêu hủy vật chứng vụ án buôn bán, vận chuyển hàng cấm

Việc tiêu hủy được thực hiện theo Bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội. Theo quyết định của bản án, toàn bộ vật chứng bị tịch thu tiêu hủy gồm: 16 túi nilon, 224 thùng carton đã được niêm phong cùng toàn bộ sim điện thoại liên quan đến các thiết bị đã bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Quá trình tiêu hủy được tổ chức đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm an toàn và tuân thủ quy định pháp luật.

Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Ninh phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy 15.396 cây thuốc lá là vật chứng trong vụ án “Buôn bán hàng cấm” và “Vận chuyển hàng cấm”

Theo nội dung vụ án, ngày 25/4/2024, tại khu vực TP Móng Cái và TP Hạ Long, Nguyễn Duy Hải (SN 1983, trú phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) đã đại diện cho một chủ hàng người Trung Quốc (không rõ lai lịch) thực hiện hành vi bán trái phép 34.560 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Chunghwa cho Hoàng Thị Thủy.

Việc tiêu hủy được thực hiện theo Bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội

Trước đó, trong tháng 3/2024, Hoàng Thị Thủy đã mua nhiều lô thuốc lá nhập lậu từ các nguồn khác nhau, gồm: 3.240 bao nhãn hiệu Chunghwa từ Nguyễn Duy Hải; 2.000 bao nhãn hiệu Nanjing từ Nguyễn Văn Thủy; 900 bao Chunghwa và 3.500 bao Shuangxi từ các đối tượng không rõ danh tính. Toàn bộ số hàng hóa này đều có nguồn gốc nước ngoài, được mua với mục đích bán kiếm lời nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Việc tiêu hủy vật chứng nhằm thi hành dứt điểm phần dân sự của vụ án, đồng thời góp phần tăng cường công tác phòng, chống tội phạm buôn lậu và tội phạm kinh tế trên địa bàn

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Duy Hải là Phó Giám đốc Công ty TNHH Sao Bắc đã lợi dụng việc được giao sử dụng mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ Công Thương cấp, đưa một phần hàng hóa sau khi làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc không được tiêu thụ hết, thường tập kết trên các phương tiện neo đậu tại khu vực biển Trà Cổ, giáp ranh Việt Nam – Trung Quốc, chờ cơ hội thẩm lậu trở lại nội địa. Từ đó, đối tượng đã cấu kết, tổ chức tiêu thụ số thuốc lá nhập lậu nói trên, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hàng hóa, gây ảnh hưởng đến thị trường và công tác quản lý kinh tế.