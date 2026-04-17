中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thu giữ trên 600kg nguyên liệu thuốc lá, tiêu hủy gần 500 cây thuốc phiện

Thứ Sáu, 16:28, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa liên tiếp phát hiện, thu giữ hơn 600kg nguyên liệu thuốc lá và tiêu huỷ hàng trăm cây thuốc phiện rồng trái phép.

Cụ thể, vào khoảng 3h30 ngày 17/4, Đồn Biên phòng Ngọc Chung chủ trì phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Cục phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực xóm Bản Chiên - Lũng Gia, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng phát hiện xe ô tô 7 chỗ BKS 37N-2718 do Đồng Văn Dũng (SN 1972, trú tại thôn Chi Lễ, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, trên xe chở theo 12 bao tải dứa chứa 276kg nguyên liệu thuốc lá.

thu giu tren 600kg nguyen lieu thuoc la, tieu huy gan 500 cay thuoc phien hinh anh 1
Đồng Văn Dũng cùng tang vật bị bắt giữ tại đồn Biên phòng Ngọc Chung

Tại thời điểm kiểm tra, Dũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và tính hợp pháp của số nguyên liệu thuốc lá trên. Qua đấu tranh, Đồng Văn Dũng khai nhận mua lại số nguyên liệu thuốc lá với 1 người đàn ông lạ mặt tại xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng với giá 6 triệu đồng.

Trước đó, lúc 19h, ngày 16/4/2026, tại khu vực xóm Ngườm Hoài, xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma tuý và tội phạm Miền Bắc/Cục PCMT&TP chủ trì phối hợp với đồn Biên phòng Ngọc Côn phát hiện xe ô tô BKS 29U-6014 do Lương Văn Thời (SN 1997, trú tại xóm Ngườm Hoài, xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng) điều khiển, bên trong xe chở 15 bao tải dứa chứa lá thuốc lá đã sấy khô.

thu giu tren 600kg nguyen lieu thuoc la, tieu huy gan 500 cay thuoc phien hinh anh 2
Lương Văn Thời cùng tang vật bị đồn Biên phòng Ngọc Côn bắt giữ

Tại thời điểm kiểm tra, Lương Văn Thời không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số lá thuốc lá đã sấy khô trên. Tang vật thu giữ 345kg lá thuốc lá.

Tiếp đó, Đội tuần tra, kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng Cốc Pàng thực hiện nhiệm vụ tuần tra Mốc 529 thuộc khu vực Lũng Già, xóm Lũng Mần, xã Cốc Pàng, phát hiện 483 cây thuốc phiện (loại cây có chứa chất ma túy) được trồng tại khu vực rừng cộng đồng, cách xa khu dân cư.

thu giu tren 600kg nguyen lieu thuoc la, tieu huy gan 500 cay thuoc phien hinh anh 3
Các lực lượng tiến hành phá nhổ cây thuốc phiện trồng trái phép trên địa bàn xóm Lũng Mần, xã Cốc Pàng

Sau khi tiến hành điều tra không xác định được chủ sở hữu, ngày 16/4, Đồn Biên phòng Cốc Pàng đã chủ trì, phối hợp với UBND, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và lực lượng dân quân xã Cốc Pàng tổ chức phá nhổ và tiêu hủy số cây thuốc phiện trên. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân xóm Lũng Mần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Các vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng theo dõi, xác minh để xử lý theo quy định.

Duy Thái - Huy DươngVOV-Đông Bắc
Tag: thuốc lá thuốc phiện nguyên liệu thuốc lá Cao Bằng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mâu thuẫn trên Facebook, 8 người hẹn đánh nhau tại quán cà phê
Mâu thuẫn trên Facebook, 8 người hẹn đánh nhau tại quán cà phê

VOV.VN - Từ tranh cãi trên Facebook, 8 người tại TP.HCM hẹn gặp “giải quyết” mâu thuẫn, dẫn đến xô xát tại quán cà phê.

Mâu thuẫn trên Facebook, 8 người hẹn đánh nhau tại quán cà phê

Mâu thuẫn trên Facebook, 8 người hẹn đánh nhau tại quán cà phê

VOV.VN - Từ tranh cãi trên Facebook, 8 người tại TP.HCM hẹn gặp “giải quyết” mâu thuẫn, dẫn đến xô xát tại quán cà phê.

Không trả nhà đất cho người trúng đấu giá, hai vợ chồng bị khởi tố
Không trả nhà đất cho người trúng đấu giá, hai vợ chồng bị khởi tố

VOV.VN - Ngày 16/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Hồ Văn Dũng (sinh năm 1972, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi “xâm phạm chỗ ở của người khác”.

Không trả nhà đất cho người trúng đấu giá, hai vợ chồng bị khởi tố

Không trả nhà đất cho người trúng đấu giá, hai vợ chồng bị khởi tố

VOV.VN - Ngày 16/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Hồ Văn Dũng (sinh năm 1972, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi “xâm phạm chỗ ở của người khác”.

Phát hiện xưởng sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm tại Quảng Ninh
Phát hiện xưởng sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm tại Quảng Ninh

VOV.VN - Ban đầu, chủ xưởng sản xuất giá đỗ nói hóa chất tại cơ sở là dung dịch tẩy rửa dùng để vệ sinh dụng cụ. Tuy nhiên, qua kiểm tra và giám định, kết quả lại cho thấy mẫu giá đỗ tại cơ sở có tồn dư chất cấm. Đối tượng đã thừa nhận việc sử dụng loại dung dịch “nước kẹo” để xử lý giá đỗ.

Phát hiện xưởng sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm tại Quảng Ninh

Phát hiện xưởng sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm tại Quảng Ninh

VOV.VN - Ban đầu, chủ xưởng sản xuất giá đỗ nói hóa chất tại cơ sở là dung dịch tẩy rửa dùng để vệ sinh dụng cụ. Tuy nhiên, qua kiểm tra và giám định, kết quả lại cho thấy mẫu giá đỗ tại cơ sở có tồn dư chất cấm. Đối tượng đã thừa nhận việc sử dụng loại dung dịch “nước kẹo” để xử lý giá đỗ.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật