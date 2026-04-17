Thu giữ trên 600kg nguyên liệu thuốc lá, tiêu hủy gần 500 cây thuốc phiện

Cụ thể, vào khoảng 3h30 ngày 17/4, Đồn Biên phòng Ngọc Chung chủ trì phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Cục phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực xóm Bản Chiên - Lũng Gia, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng phát hiện xe ô tô 7 chỗ BKS 37N-2718 do Đồng Văn Dũng (SN 1972, trú tại thôn Chi Lễ, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, trên xe chở theo 12 bao tải dứa chứa 276kg nguyên liệu thuốc lá.

Đồng Văn Dũng cùng tang vật bị bắt giữ tại đồn Biên phòng Ngọc Chung

Tại thời điểm kiểm tra, Dũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và tính hợp pháp của số nguyên liệu thuốc lá trên. Qua đấu tranh, Đồng Văn Dũng khai nhận mua lại số nguyên liệu thuốc lá với 1 người đàn ông lạ mặt tại xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng với giá 6 triệu đồng.

Trước đó, lúc 19h, ngày 16/4/2026, tại khu vực xóm Ngườm Hoài, xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma tuý và tội phạm Miền Bắc/Cục PCMT&TP chủ trì phối hợp với đồn Biên phòng Ngọc Côn phát hiện xe ô tô BKS 29U-6014 do Lương Văn Thời (SN 1997, trú tại xóm Ngườm Hoài, xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng) điều khiển, bên trong xe chở 15 bao tải dứa chứa lá thuốc lá đã sấy khô.

Lương Văn Thời cùng tang vật bị đồn Biên phòng Ngọc Côn bắt giữ

Tại thời điểm kiểm tra, Lương Văn Thời không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số lá thuốc lá đã sấy khô trên. Tang vật thu giữ 345kg lá thuốc lá.

Tiếp đó, Đội tuần tra, kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng Cốc Pàng thực hiện nhiệm vụ tuần tra Mốc 529 thuộc khu vực Lũng Già, xóm Lũng Mần, xã Cốc Pàng, phát hiện 483 cây thuốc phiện (loại cây có chứa chất ma túy) được trồng tại khu vực rừng cộng đồng, cách xa khu dân cư.

Các lực lượng tiến hành phá nhổ cây thuốc phiện trồng trái phép trên địa bàn xóm Lũng Mần, xã Cốc Pàng

Sau khi tiến hành điều tra không xác định được chủ sở hữu, ngày 16/4, Đồn Biên phòng Cốc Pàng đã chủ trì, phối hợp với UBND, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và lực lượng dân quân xã Cốc Pàng tổ chức phá nhổ và tiêu hủy số cây thuốc phiện trên. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân xóm Lũng Mần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Các vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng theo dõi, xác minh để xử lý theo quy định.