Quảng Trị: Tiếp tục có thêm những nạn nhân mới của tội phạm công nghệ cao

Chị N.T.K.T ở huyện Vĩnh Linh bị một đối tượng mạo danh người thân lừa chiếm đoạt 7 triệu đồng.

Chị N.T.K.T ở huyện Vĩnh Linh bị một đối tượng mạo danh người thân lừa chiếm đoạt 7 triệu đồng. Bằng hình thức lập nick facebook ảo của người thân và nhắn tin với các bị hại, đối tượng đã lợi dụng sự tin tưởng và chiếm đoạt tiền thông qua số tài khoản ngân hàng 060295278180. Chị T. chuyển vào số tài khoản này lần thứ nhất là 2 triệu đồng, lần thứ 2 là 5 triệu đồng. Khi đối tượng tiếp tục đề nghị chị chuyển tiền lần 3 thì bị chị N.T.K.T phát giác.

“Đến khi tôi chuyển xong, có chị bạn nói, facebook của anh trai tôi đang bị hack. Tôi kiểm tra bằng cách điện thoại cho người thân. Được biết facebook của người thân bị hack và có nhiều người bị lừa tiền”, chị T bày tỏ.

Khoảng 9h sáng 18/9/2023 có 2 thanh niên tự xưng tên Tùng và Lâm gọi video qua Zalo cho bà Nguyễn Thị Hạnh ở xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh. Khi gọi video, 2 đối tượng này mặc áo quần giống cán bộ Công an, Tòa án và tự xưng là người của Bộ Công an, Tòa án ở Hà Nội. Hai người này nói bà Hạnh liên quan đường dây buôn bán ma túy, đã hưởng hoa hồng 6 tỉ đồng từ đường dây này. Vì vậy, bà Hạnh phải khai báo toàn bộ tài sản của gia đình và thông tin cá nhân. Sau đó, 2 người này yêu cầu bà Hạnh chuyển vào tài khoản của mình 50 triệu đồng, gọi là tiền án phí.

Bà Nguyễn Thị Hạnh kể lại: “Chúng nó vừa gọi, vừa dọa dẫm, gây áp lực cho tôi, nói đóng cửa lại không cho ai vào nhà. Hỏi tôi có ai trong nhà không, rồi còn bảo có Công an mặc thường phục theo dõi ở ngoài. Và yêu cầu tôi xưng là mẹ, con để qua mắt các cơ quan chức năng...”.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, ở xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh bị 2 thanh niên tự xưng là Công an gọi video qua Zalo để lừa đảo

Chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ thao túng tâm lý và gây áp lực, trước 11h cùng ngày, bà Hạnh đến trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để mở tài khoản, chuyển gần 50 triệu đồng cho 2 đối tượng tên Tùng và Lâm. Biết bà Hạnh bị lừa đảo qua mạng, cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Linh đã giải thích, giúp bà tránh bị lừa đảo.

Một thủ đoạn khác mà tội phạm sử dụng lừa đảo trên mạng xã hội là chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook cá nhân. Phương thức bọn chúng hay làm là lừa người dùng click vào các đường link giả mạo hay gắn thẻ vào các bài viết có chứa đường link độc hại.

Một đối tượng lừa đảo "tiết lộ": "Thứ nhất, tôi gửi đường link, nhờ bình chọn, hoặc đăng facebook. Khi người dùng click vào bình chọn, cung cấp mật khẩu…. Thứ 2, tôi sẽ lợi dụng điều này để bẻ khóa, can thiệp, mạo danh facebook chính chủ rồi mượn tiền…"

Ngoài việc sử dụng công nghệ cao, sim rác cũng là công cụ để những kẻ ẩn danh thực hiện hành vi lừa đảo. Những kẻ xấu sử dụng sim không chính chủ để gọi điện, nhắn tin đe dọa, uy hiếp, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Chị Võ Thị Luân, ở Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, chị thường nhận đựơc các số lạ giả danh công an, yêu cầu cung câp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng. Khi nghe đến công an, ai cũng hoang mang.

Công an tuyên truyền các bạn trẻ cách phòng tránh bị lừa đảo qua mạng xã hội

Tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang diễn biến phức tạp với quy mô, tính chất ngày càng nghiêm trọng khi gia tăng về cả số vụ lẫn mức độ thiệt hại. Ông Trần Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị cho biết, Sở đã triển khai thanh tra đột xuất, diện rộng việc chấp hành pháp luật về quản lý thuê bao di động trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả đã lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính 4 điểm cung cấp. Tổng số tiền xử phạt là 40 triệu đồng”.

Căn cứ theo phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiện nay, cơ quan Công an chia thành 3 nhóm lừa đảo với 16 hình thức lừa đảo thường xuyên diễn ra trên không gian mạng Việt Nam. Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị, năm 2022, tỉnh này xảy ra 24 vụ với 40 đối tượng; trong đó đã khởi tố 6 vụ với 13 bị can thuộc nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự xã hội, gây thiệt hại hơn 12 tỷ đồng. 9 tháng năm 2023, tỉnh này cũng đã xảy ra 42 vụ với 27 đối tượng, gây thiệt hai hơn 12 tỷ đồng, hiện đã khởi tố 19 vụ án với 28 bị can....

Đại tá Trần Đức Triệu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, để đấu tranh với tội phạm này, lực lượng công an thường xuyên phối hợp với Ngân hàng, Viễn thông để điều tra, mở rộng vụ án. Các đối tượng lừa đảo dùng phương thức, thủ đoạn tinh vi gây nhiều khó khăn cho việc đánh án, nhưng với quyết tâm cao, lực lượng cũng đạt nhiều kết quả khả quan.

Mặc dù các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản... nhưng nhiều người vẫn bị mắc lừa do nhẹ dạ cả tin. Phương thức, thủ đoạn lừa đảo thường xuyên thay đổi; đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng không chính chủ; người thực hiện hành vi lừa đảo và bị hại không biết mặt nhau, một số đối tượng lừa đảo ở nước ngoài... gây nhiều trở ngại đối với cơ quan điều tra.

Để chủ động phòng tránh tội phạm lừa đảo qua không gian mạng, người dân khi sử dụng mạng xã hội cần lưu ý: Không nên kết bạn với người không quen biết, không nghe điện thoại với các đầu số lạ: 0099…, 0055..., 0088..., 001.... Nếu nghe điện thoại của người lạ thì không được làm theo hướng dẫn. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như: Căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng,… cho bất kỳ ai; Không thực hiện yêu cầu chuyển tiền thông qua tin nhắn của các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Viber... kể cả là của người thân, bạn bè; Cần xác thực bằng các cuộc điện thoại kiểm chứng có độ dài khoảng 2 phút trở lên để tránh kẻ xấu mạo danh lừa đảo; Không truy cập, đăng nhập vào các đường dẫn do đối tượng lạ gửi đến qua tin nhắn.