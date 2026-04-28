Ra quân trấn áp tội phạm đường phố, xử lý nhiều trường hợp

Ngày 28/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên tổ chức ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp “tội phạm đường phố” và các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn.

Đợt cao điểm tập trung xử lý các nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng; mang theo hung khí, vũ khí để giải quyết mâu thuẫn; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Các trường hợp vi phạm tại cơ quan công an.

Lực lượng công an xã đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, thành lập 4 tổ công tác tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự.

Ngay trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 8 trường hợp vi phạm, chủ yếu là thanh thiếu niên, trong đó có trường hợp mới từ 13–15 tuổi. Các đối tượng sử dụng xe mô tô phân khối lớn hoặc xe độ chế, tháo, che biển số để thực hiện hành vi vi phạm.

Trước thực trạng trên, Công an xã Thành Công khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh, học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; không tham gia, không cổ vũ các hành vi đua xe trái phép, lạng lách, bốc đầu, chạy quá tốc độ.

Các nhà trường được đề nghị tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phối hợp với gia đình quản lý học sinh, sinh viên. Phụ huynh cần quản lý chặt chẽ con em, không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định của pháp luật.