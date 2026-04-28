中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ra quân trấn áp tội phạm đường phố, xử lý nhiều trường hợp

Thứ Ba, 16:43, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đồng loạt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp “tội phạm đường phố”, tập trung vào nhóm thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ngay trong ngày đầu triển khai, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 8 trường hợp vi phạm.

Ngày 28/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên tổ chức ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp “tội phạm đường phố” và các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn.

Đợt cao điểm tập trung xử lý các nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng; mang theo hung khí, vũ khí để giải quyết mâu thuẫn; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Các trường hợp vi phạm tại cơ quan công an.

Lực lượng công an xã đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, thành lập 4 tổ công tác tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự.

Ngay trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 8 trường hợp vi phạm, chủ yếu là thanh thiếu niên, trong đó có trường hợp mới từ 13–15 tuổi. Các đối tượng sử dụng xe mô tô phân khối lớn hoặc xe độ chế, tháo, che biển số để thực hiện hành vi vi phạm.

Trước thực trạng trên, Công an xã Thành Công khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh, học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; không tham gia, không cổ vũ các hành vi đua xe trái phép, lạng lách, bốc đầu, chạy quá tốc độ.

Các nhà trường được đề nghị tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phối hợp với gia đình quản lý học sinh, sinh viên. Phụ huynh cần quản lý chặt chẽ con em, không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: Thái Nguyên trấn áp tội phạm tội phạm đường phố
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hộ kinh doanh trâu Thúy Hằng bị xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường

VOV.VN - Ngày 20/4, Công an Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công an phường Việt Hưng phối hợp UBND phường tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và phát hiện hàng loạt vi phạm.

Bị phạt vi phạm giao thông, lên mạng “xả bức xúc” và cái giá phải trả

VOV.VN - Ngày 2/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Định Hóa vừa phát hiện, xử lý nhiều trường hợp đăng tải, bình luận nội dung tiêu cực, xúc phạm lực lượng chức năng trên mạng xã hội, góp phần siết chặt quản lý thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Bị xử phạt vì xúc phạm lực lượng công an

VOV.VN - Ngày 01/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Bằng Thành đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín lực lượng công an.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật