Rủ đồng bọn truy sát “tình địch”, 4 người bị bắt giam

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Văn Nhật Hoàng, 16 tuổi, trú phường An Hải Tây; Tôn Hoàng Thái Quý, 16 tuổi, trú phường Mân Thái; Phạm Bảo Hưng và Hồ Ngọc Chung cùng 17 tuổi, đều trú tại hường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

4 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Giết người”.

Kết quả điều tra cho thấy, do mâu thuẫn ghen tuông với một người tên Quốc Hưng, chưa rõ nhân thân, lai lịch, chiều tối ngày 19/8/2022, Đặng Văn Nhật Hoàng đã nhắn tin hẹn Quốc Hưng đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn. Địa điểm mà 2 đối tượng hẹn gặp là tại khu vực vắng người thuộc địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, thời gian trong tối cùng ngày.

Trước khi đi gặp “tình địch” để đánh nhau, Hoàng rủ thêm hàng chục đối tượng khác, trong đó có Quý, Hưng và Chung; đồng thời chuẩn bị nhiều hung khí như 3 chĩa, dao phóng lợn, bình chữa cháy, vỏ chai thủy tinh làm “bom xăng”…

Đối với nhóm của Quốc Hưng, sau khi hẹn đánh nhau với nhóm của Hoàng, tối 19/8/2022, Hưng rủ Trần Danh Quyền và Trương Công Quốc, cùng 17 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu tham gia.

Khoảng 2 giờ ngày 20/8, khi nhóm của Đặng Văn Nhật Hoàng đi đến đường Nguyễn Sinh Sắc thì gặp Trương Công Quốc và Trần Danh Quyền, lập tức các đối tượng rượt đuổi, dùng hung khí chém nhiều nhát vào đầu và người của Quốc, Quyền; đồng thời ép xe làm Quốc lạc tay lái, ngã xuống đường. Lúc này, nhóm của Hoàng xông vào đánh “hội đồng” và chỉ rời khỏi hiện trường khi cả 2 đối thủ bị thương nặng.

Theo Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng, tỷ lệ thương tích đối Trần Danh Quyền là 11% và Trương Công Quốc là 13%.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng, Quý, Hưng, Chung để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”./.