English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sắp xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu

Thứ Sáu, 19:14, 06/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa cùng 4 bị cáo sẽ được đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội vào ngày 23/11 trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng.

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định ngày 23/11 sẽ xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa (SN 1958, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) và 4 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn từ các nhà đầu tư. 

Trong vụ án này, bà Hòa bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng bị truy tố về tội danh trên là các bị cáo: Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1981, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu và là con gái bị cáo Hòa), Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội).

sap xet xu cuu chu tich tap doan sen tai thu hinh anh 1
Bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Sen Tài Thu tại cơ quan điều tra

Hội đồng xét xử vụ án gồm 5 thành viên, do Thẩm phán Vũ Quang Huy (Phó Chánh Tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội) làm chủ tọa. 

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Lan Hương, Phạm Thị Hòa đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ đối với Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao. Linh và Hương đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%, tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023 đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Hòa tại doanh nghiệp này.

Cáo trạng xác định, sau khi nhận tiền, Hòa, Linh và Hương đã sử dụng hơn 737 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Hơn 988 tỷ đồng còn lại, Hòa cùng đồng phạm chiếm đoạt hết.

Quá trình điều tra, 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.

Trọng Phú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt tạm giam 2 cổ đông của công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 52 tỷ đồng
Bắt tạm giam 2 cổ đông của công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 52 tỷ đồng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam hai cổ đông của công ty Ô Cấp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến việc huy động vốn, chuyển nhượng nền đất tại dự án, chiếm đoạt gần 52 tỷ đồng.

Bắt tạm giam 2 cổ đông của công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 52 tỷ đồng

Bắt tạm giam 2 cổ đông của công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 52 tỷ đồng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam hai cổ đông của công ty Ô Cấp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến việc huy động vốn, chuyển nhượng nền đất tại dự án, chiếm đoạt gần 52 tỷ đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục nạn nhân
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục nạn nhân

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một phụ nữ để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục nạn nhân

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục nạn nhân

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một phụ nữ để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ Nguyễn Văn Tịnh (SN 1990, trú thôn Hòa Vang 3, xã Hưng Lộc, TP Huế), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ Nguyễn Văn Tịnh (SN 1990, trú thôn Hòa Vang 3, xã Hưng Lộc, TP Huế), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật