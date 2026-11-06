Sắp xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định ngày 23/11 sẽ xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa (SN 1958, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) và 4 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn từ các nhà đầu tư.

Trong vụ án này, bà Hòa bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng bị truy tố về tội danh trên là các bị cáo: Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1981, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu và là con gái bị cáo Hòa), Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội).

Bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Sen Tài Thu tại cơ quan điều tra

Hội đồng xét xử vụ án gồm 5 thành viên, do Thẩm phán Vũ Quang Huy (Phó Chánh Tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội) làm chủ tọa.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Lan Hương, Phạm Thị Hòa đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ đối với Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao. Linh và Hương đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%, tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023 đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Hòa tại doanh nghiệp này.

Cáo trạng xác định, sau khi nhận tiền, Hòa, Linh và Hương đã sử dụng hơn 737 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Hơn 988 tỷ đồng còn lại, Hòa cùng đồng phạm chiếm đoạt hết.

Quá trình điều tra, 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.