Sắp xét xử vụ dàn cảnh cướp tiền ảo Bitcoin trị giá 37 tỉ đồng

Trong tháng 3/2023, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử một số vụ án lớn xảy ra tại TP.HCM. Trong đó, dự kiến, từ ngày 8 - 14/3, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án "cướp tài sản" là tiền ảo Bitcoin giá hơn 37 tỉ đồng, liên quan đến 2 cựu cán bộ công an Nguyễn Quốc Dũng (41 tuổi, từng là cán bộ thuộc một phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM), Nguyễn Anh Tuấn (29 tuổi, từng là cán bộ công an phường), Hồ Ngọc Tài (33 tuổi), Trần Ngọc Hoàng (39 tuổi) và 12 đồng phạm. 16 bị cáo đều bị Viện KSND tối cao truy tố ở khung hình phạt 18 - 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Khởi nguồn từ tiền ảo

Theo hồ sơ vụ án, khi đầu tư Bitcoin ở TP.HCM, Đà Nẵng, Tài và Hoàng quen doanh nhân Lê Đức Nguyên. Năm 2018, nghe Nguyên tư vấn nên Tài đã bán hết 1.000 Bitcoin (trị giá khoảng 100 tỉ đồng), chuyển sang mua tiền ảo mới nổi như Aureus, Ifans... trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, nhưng thua lỗ hết. Cho rằng anh Nguyên lừa mình, Tài bàn với Hoàng và nhóm bạn nghĩ cách cướp Bitcoin của Nguyên.

Các bị can bị bắt vì dàn cảnh va quệt xe để cướp tiền ảo. Ảnh: Ngọc Lê

Tài sau đó thuê thám tử tư với giá 25 triệu đồng tìm được nơi ở của anh Nguyên tại chung cư ở TP.Thủ Đức (trước đây là Q.2), TP.HCM, đồng thời gắn định vị trên xe của anh Nguyên để theo dõi. Tài cũng rủ thêm nhiều người và hứa sẽ chia 30% số Bitcoin lấy được. Trong đó, 2 cựu công an Dũng và Tuấn tham gia.

Ngày 12/5/2020, theo dõi qua định vị biết anh Nguyên đang chạy xe về chung cư, chúng chia nhau bám theo. Nhóm này giả vờ va chạm xe để gây gổ, khống chế, nhưng anh Nguyên cảnh giác không xuống xe và phóng đi tiếp.

Dàn cảnh va chạm, cướp lại Bitcoin

Sau đó 5 ngày, biết xe của gia đình anh Nguyên đi từ Lâm Đồng về TP.HCM, nhóm Tài đeo khẩu trang, mũ, áo khoác để ra tay. Cả nhóm đi nhiều ô tô theo đuôi xe Nguyên trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Đến khu vực TT.Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai), một ô tô vượt lên trước xe anh Nguyên chặn đầu, một chiếc khác đâm vào đuôi xe. Anh Nguyên và người em vợ xuống xe, liền bị nhóm Tài ập đến rút súng (bắn đạn bi) khống chế. Những người còn lại ép vợ con anh Nguyên lên ô tô khác, uy hiếp bằng kim tiêm chứa "máu HIV" (làm giả bằng mực đỏ). Chúng dọa sẽ "tiêm máu HIV vào vợ con anh Nguyên", buộc anh Nguyên đọc mật khẩu truy cập vào ví điện tử.

Trên đường di chuyển về TP.HCM, nhóm này tiếp tục đánh, buộc Nguyên gọi cho anh trai chuyển thêm 1.000 Bitcoin cho chúng. Trong lúc nói chuyện, Nguyên hét lớn khiến người anh ở nhà sinh nghi, không chuyển tiền. Còn nhóm kia bỏ gia đình anh Nguyên và xe ở ven đường tại khu vực vắng vẻ ở Q.2, rồi mang điện thoại và camera hành trình đi phi tang để xóa dấu vết. Gia đình nạn nhân tự giải thoát, cầu cứu công an.

Theo kết quả giám định, số tiền điện tử của anh Nguyên bị chiếm đoạt là 168 Bitcoin, quy đổi tổng trị giá hơn 37 tỉ đồng cùng một số tài sản khác khoảng 45 triệu đồng.

Cáo trạng xác định, Tài là chủ mưu, lôi kéo đồng phạm lên kế hoạch; Dũng có vai trò đồng phạm giúp sức, là người tư vấn cách tạo ra vụ va chạm xe, trực tiếp phân công, chỉ đạo một nhóm đi ô tô va chạm với xe của anh Nguyên để uy hiếp, đe dọa khống chế, chiếm đoạt tài sản của anh Nguyên.

Sau đó, bị cáo Dũng được hưởng lợi 412 triệu đồng; còn Tuấn được xác định có vai trò giúp sức, khi là người lái xe chở một nhóm đi đến đường cao tốc. Trên đường đi, bị cáo Tuấn mới được nhóm bạn kể đi chặn xe anh Nguyên bắt nợ, song dù là cán bộ công an, Tuấn vẫn tiếp tục đồng ý chở đến hiện trường và chứng kiến toàn bộ vụ việc. Sau đó, Tuấn được chia 50 triệu đồng.

Tại CQĐT, Tuấn và Dũng khai nhận hành vi của mình như trên, nhưng khi nhận được kết luận điều tra thì Tuấn lại chối tội, kêu oan trình bày không biết việc Tài và đồng phạm chặn xe, cướp tài sản của anh Nguyên, mà chỉ nghĩ Tài đi đòi nợ bình thường. Một số bị can khác cũng kêu oan, khai rằng không biết Tài và đồng phạm cướp tài sản, mà chỉ nghĩ Tài đòi nợ bình thường./.