Sau chầu nhậu từ trưa đến chiều, em vợ đâm chết anh rể

Ngày 22/2, Công an huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) cho biết, cơ quan chức năng vừa bắt giữ A Lãi (SN 1991, trú tại thôn Đăk Kđem, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà) để điều tra làm rõ hành vi 'Giết người'.

A Lãi diễn lại hành vi giết người.

Theo lời khai ban đầu của Lãi, khoảng trưa 20/2, A Chan - anh rể của A Lãi sang nhà mẹ vợ chơi. Sau đó, A Lãi và A Chan cùng nhau uống rượu.



Uống đến 17h cùng ngày, thấy ghè rượu đã cạn nước, A Lãi nhờ A Chan đi lấy nước để đổ thêm vào ghè rượu, A Chan không đồng ý nên hai anh em xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi vã, A Chan tức giận chạy về nhà lấy dao sang chém vào tay A Lãi. Bị chém, A Lãi chạy vào nhà bếp lấy con dao có mũi nhọn (dài hơn 30cm) và một thanh sắt chạy tới đâm liên tiếp vào người anh rể.

Hung khí A Lãi dùng để gây án.

Ngay sau đó, A Chan được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng.