Sau Giang “36” đến lượt Tuấn “nhóc” bị bắt vụ vây xe chở công an

3. Đột kích quán karaoke bắt 50 đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy: Rạng sáng 17/6, cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Thanh Hà đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang trên 50 đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy tổng hợp tại điểm kinh doanh karaoke Sapphire nằm trên địa bàn thị trấn Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Ngay sau đó, những đối tượng này được đưa về trụ sở Công an huyện Thanh Hà để thử phản ứng với ma túy. Ảnh: Điểm kinh doanh karaoke Sapphire