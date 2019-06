Hàng chục cô gái bay lắc trong quán karaoke

Ngày 16/6, Công an TP Hưng Yên đã đột kích quán karaoke Bạch Dương, địa chỉ ở số 47, đường Ngô Tất Tố, phường An Tảo, Thành phố Hưng Yên, do Phạm Thúy Vân (sinh năm 1988, ở số nhà 149 Đông Thành, phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên) làm chủ.

Nhóm "kiều nữ" bị phát hiện dương tính với ma túy. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Lực lượng chức năng phát hiện tại 2 phòng hát 301 và 302 của quán Karaoke này có 24 thanh niên có biểu hiện phê ma túy, "bay lắc" điên cuồng. Hầu hết các thanh niên trên đều có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hưng Yên. Trong số 24 thanh niên "bay lắc" tại quán karaoke, có 9 cô gái độ tuổi từ 20 đến 28, đều thuộc diện có nhan sắc. Qua kiểm tra nhanh, cả 24 đối tượng đều dương tính với ma túy. Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 1 túi nilon bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng, 3 miếng viên nén màu vàng cam cùng nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy. Hiện nay, tình trạng sử dụng ma túy trong quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Tại phòng 302 phát hiện có 11 nam, nữ thanh niên đang có biểu hiện phê ma túy; thu giữ tại chỗ 2 túi nilon chứa các chất kết tinh màu trắng, 1 cục chất bột kết tinh màu hồng. Ngoài ra ở cả 2 phòng, công an thu giữ 2 túi nilon bên trong chứa hàng chục vỏ bóng cười chưa qua sử dụng cùng 3 bình chứa khí cười và nhiều vật chứng liên quan. Hiện Công an Thành phố Hưng Yên đang quản lý các đối tượng để tiến hành điều tra làm rõ nguồn ma túy các đối tượng sử dụng và trách nhiệm của chủ quán karaoke trong việc hoạt động quá giờ quy định và để xảy ra vụ việc trên. Đây là lần thứ 2, quán karaoke này bị Công an thành phố Hưng Yên phát hiện hàng chục thanh niên sử dụng ma túy trong các phòng hát./.