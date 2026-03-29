Sau hơn một thập kỷ lẩn trốn, kẻ giết người bất ngờ đầu thú tại Hà Nội

Chủ Nhật, 19:11, 29/03/2026
VOV.VN -Ngày 29/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Tam Hưng đã vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt Trần Quốc Tuấn (SN 1986; trú tại xã Thạch An, TP Cần Thơ) ra đầu thú sau thời gian dài lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 11/3/2012, tại Tổ 31, phường Đại Kim (quận Hoàng Mai cũ, Hà Nội), Trần Quốc Tuấn cùng một đối tượng khác đã thực hiện hành vi giết người. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội sau đó đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Tuấn về tội “giết người”.

Đối tượng Trần Quốc Tuấn tại Công an xã Tam Hưng
Đối tượng Trần Quốc Tuấn tại Công an xã Tam Hưng

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tam Hưng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình đối tượng tại xã Thạch An (TP Cần Thơ) để tuyên truyền, vận động.

Ngày 26/3/2026, Trần Quốc Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện, Công an xã Tam Hưng đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: truy nã đặc biệt giết người đầu thú tại Hà Nội Công an Hà Nội phường Hoàng Mai
Nam thanh niên ra đầu thú tại Hà Nội sau hơn 1 năm lẩn trốn
VOV.VN - Công an Hà Nội thông tin, Công an phường Bạch Mai vừa vận động thành công đối tượng truy nã Hoàng Trung Hiếu ra đầu thú sau hơn 1 năm lẩn trốn để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Vũ Đình Khiêm ra đầu thú tại Hà Nội
VOV.VN - Ngày 17/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Hoàng Mai đã vận động thành công đối tượng truy nã Vũ Đình Khiêm (sinh năm 1978, thường trú tại 28 phố Linh Quang, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) ra đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích.

Vận động đối tượng truy nã tại Thái Lan về Hà Nội đầu thú
VOV.VN - Ngày 12/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết, vừa vận động thành công một đối tượng lừa đảo giả danh Thiếu tướng Quân đội, từng bỏ trốn ra nước ngoài và bị truy nã, trở về Việt Nam đầu thú để phục vụ công tác điều tra.

