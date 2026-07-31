Theo Chỉ thị, các đối tượng lừa đảo đang triệt để lợi dụng không gian mạng, chuyển đổi số, thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến cùng những sơ hở trong quản lý nhà nước để thực hiện hành vi phạm tội. Đặc biệt, tội phạm sử dụng công nghệ cao liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, khai thác các thành tựu khoa học - công nghệ nhằm đối phó với cơ quan chức năng, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng ngừa và xử lý.

Để chủ động ngăn chặn, Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định phòng, chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội; kiên quyết không để hoạt động lừa đảo diễn biến phức tạp, hình thành các điểm, tụ điểm lừa đảo trên địa bàn hoặc trong lĩnh vực quản lý.

Siết quản lý tài khoản "rác", ngăn chặn lừa đảo trực tuyến. Ảnh: AI

Chỉ thị cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo cho người dân; đổi mới hình thức truyền thông, kịp thời cảnh báo các phương thức lừa đảo mới, đặc biệt là lừa đảo trực tuyến. Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo nhanh, rộng khắp.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành phải chủ động rà soát, khắc phục những bất cập trong quản lý nhà nước ở các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng như viễn thông, ngân hàng, trung gian thanh toán, thương mại điện tử, đất đai, đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm, y tế, giáo dục, du lịch và việc làm; đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phòng ngừa hiệu quả tội phạm lừa đảo.

Chỉ thị cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, khẩn trương kết nối và chia sẻ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ đối soát, xác minh, phân tích và cảnh báo sớm các giao dịch có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, cần thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp viễn thông, tổ chức tín dụng, đơn vị cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các đơn vị liên quan nhằm phục vụ điều tra, xử lý tội phạm.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia và trên không gian mạng; nâng cao hiệu quả phối hợp xác minh, truy vết dòng tiền, thu thập dữ liệu điện tử, dẫn độ và tương trợ tư pháp hình sự với các quốc gia, đặc biệt là các nước có chung đường biên giới với Việt Nam.

Đối với Bộ Công an, Thủ tướng giao chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa đối với các đường dây lừa đảo liên quan đến công dân Việt Nam ở khu vực biên giới và địa bàn ngoại biên; nghiên cứu, phát triển các công nghệ chiến lược phục vụ phát hiện, cảnh báo sớm và ngăn chặn hành vi lừa đảo trên môi trường số.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Chỉ thị là yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu sửa đổi các quy định pháp luật để ngăn chặn tình trạng sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử và Mobile Money không đúng thông tin chủ thể. Đồng thời, triển khai hệ thống tự động giám sát, cảnh báo các giao dịch bất thường, tăng cường kiểm soát và kiên quyết ngăn chặn việc mở, sử dụng tài khoản "rác" phục vụ hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ Tài chính được giao tăng cường thanh tra, giám sát trong các lĩnh vực thuế, hải quan, chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, đấu thầu, phát hành trái phiếu, huy động vốn và đầu tư tài chính nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh, tài chính để thực hiện lừa đảo.

Đối với Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ, Chỉ thị yêu cầu tăng cường cảnh báo công dân Việt Nam ở nước ngoài về các thủ đoạn tuyển dụng trá hình, lừa đảo lao động; đồng thời rà soát, xử lý các tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin tuyển dụng, môi giới xuất khẩu lao động giả mạo, thu phí trái quy định hoặc lợi dụng để chiếm đoạt tài sản.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Bộ Công Thương được giao rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật; tăng cường quản lý website, sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội có chức năng thương mại điện tử, hoạt động livestream bán hàng, tiếp thị liên kết và quảng cáo trực tuyến. Các nền tảng phải tăng cường xác thực thông tin người bán, công khai, minh bạch thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh và hàng hóa, dịch vụ.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu chính quyền địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống lừa đảo trên địa bàn; không để hình thành các điểm, tụ điểm lừa đảo. Các địa phương phải đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng mô hình phòng, chống tội phạm tại cơ sở; rà soát các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ như ngân hàng, viễn thông, thương mại điện tử, đầu tư tài chính, kinh doanh đa cấp, đất đai, bất động sản, du lịch, y tế, giáo dục, việc làm và xuất khẩu lao động.

Đồng thời, các lực lượng chức năng được yêu cầu tập trung triệt phá các ổ nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, hoạt động có tổ chức, liên tỉnh và xuyên quốc gia; nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý tin báo tội phạm, tăng cường phối hợp phong tỏa tài khoản, truy vết dòng tiền, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Chỉ thị cũng nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm cũng như cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý hoặc bao che, tiếp tay cho hoạt động lừa đảo.