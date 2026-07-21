Công an Hà Nội cảnh báo chiêu giả mạo phạt nguội để chiếm đoạt tài sản

Ngày 21/7, Công an TP Hà Nội phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia để lừa đảo người dân thông qua hình thức thông báo "phạt nguội" vi phạm giao thông.

Theo Công an Hà Nội, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo liên tục sử dụng tin nhắn SMS và các nền tảng mạng xã hội để gửi thông báo phương tiện vi phạm giao thông, kèm theo đường link yêu cầu người dân tra cứu thông tin hoặc nộp tiền "phạt nguội".

Tin nhắn giả mạo các đối tượng thường sử dụng.

Đáng chú ý, các website giả mạo được thiết kế với giao diện gần giống Cổng Dịch vụ công quốc gia và các trang thông tin chính thống, khiến nhiều người dễ nhầm lẫn, mất cảnh giác.

Sau khi truy cập vào các đường link này, nạn nhân bị yêu cầu đăng nhập hoặc cung cấp các thông tin cá nhân như số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP, thậm chí chuyển tiền với lý do nộp phạt vi phạm giao thông.

Khi có được những thông tin trên, các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Để phòng ngừa các hành vi lừa đảo, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập các đường link được gửi qua tin nhắn SMS, Zalo hoặc mạng xã hội từ các số điện thoại, tài khoản không rõ nguồn gốc.

Người dân cũng không cung cấp số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho người lạ qua điện thoại hay trên không gian mạng.

Công an Hà Nội nhấn mạnh, cơ quan Công an và các cơ quan nhà nước không yêu cầu người dân chuyển tiền nộp phạt vi phạm giao thông thông qua tin nhắn cá nhân, cuộc gọi hoặc các đường link không chính thống.

Để kiểm tra thông tin vi phạm giao thông và tra cứu "phạt nguội", người dân chỉ nên sử dụng các kênh chính thức như ứng dụng VNeTraffic, trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Khi phát hiện tin nhắn, cuộc gọi hoặc đường dẫn có dấu hiệu giả mạo, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý theo quy định.