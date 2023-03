Sinh hoạt “Hội thánh đức chúa trời mẹ” trái phép ở Hội An

VOV.VN - Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện việc tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép liên quan “Hội thánh đức chúa trời mẹ” tại một căn nhà thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An.