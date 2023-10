Sóc Trăng: Công an giải tán nhóm thanh niên dự định thanh toán lẫn nhau

Cụ thể, lúc 10h ngày 02/10, nhận được tin báo của quần chúng về việc có một nhóm khoảng hơn 20 đối tượng từ địa bàn thành phố Sóc Trăng và địa phương khác ngoài tỉnh kéo đến địa bàn ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên để thanh toán lẫn nhau do mâu thuẫn cá nhân từ trước đó, Công an huyện Mỹ Xuyên đã phân công lực lượng phối hợp với Công an xã Ngọc Tố mời làm việc đối với 17 đối tượng nhằm phòng ngừa, không để xảy ra các hoạt động xung đột manh động, gây ảnh hưởng đến tính mạng của người dân và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Các đối tượng kéo nhau giải quyết mâu thuẫn

Quá trình mời làm việc, có một số đối tượng không chấp hành, chống lại lực lượng thi hành công vụ, buộc lực lượng chức năng phải khống chế đưa về trụ sở Công an xã để làm việc, đấu tranh, xử lý theo quy định, trong đó có 2 đối tượng dương tính với ma túy.

Trong quá trình làm việc, một số đối tượng côn đồ ở bên ngoài tụ tập trước trụ sở Công an xã để phản ứng, gây áp lực và có những lời lẽ xúc phạm Công an địa phương. Do các đối tượng tập trung nhiều, manh động và dễ bị kích động nên lực lượng Công an đã tăng cường lực lượng hỗ trợ, bảo đảm tình hình an ninh, trật tự tại trụ sở Công an xã, đồng thời kiên trì vận động, giải thích, sau đó các đối tượng tự động giải tán ra về.

Hiện lực lượng Công an tiếp tục thu thập, củng cố chứng cứ để tiến hành xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.