Bắt giữ đối tượng giết con ruột vì cãi nhau với vợ

Theo thông tin ban đầu, Lưu và vợ là chị T.V (38 tuổi) cùng 2 con gái, trong đó có cháu N.T.T.N (sinh năm 2013) thuê 1 căn nhà sinh sống tại phường Trảng Dài.

Ngày 9/9, do ghen tuông nên Lưu và chị V xảy ra mâu thuẫn, sau đó chị V bỏ nhà ra đi.

Khu nhà xảy ra vụ việc (Ảnh: Hồng Phúc)

Đến ngày 11/9, Lưu chụp hình mình dùng tay bóp cổ cháu T.N rồi gửi lên nhóm zalo của công ty vợ chồng Lưu đang làm thuê. Một số người làm cùng công ty ở gần nhà biết được nên đã đến Công an P.Trảng Dài trình báo.

Đầu giờ chiều 11/9, công an đến nhà kiểm tra thì Lưu đóng cửa, cầm dao cố thủ trong nhà. Lực lượng công an buộc phải phá cửa vào khống chế Lưu đưa về trụ sở làm việc. Sau đó kiểm tra, lực lượng công an phát hiện cháu T.N đã tử vong và cứu được cháu bé 5 tuổi còn lại.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.