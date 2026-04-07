  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Sử dụng rượu, bia rồi đăng tin giả, trả giá 7,5 triệu đồng

Thứ Ba, 19:57, 07/04/2026
VOV.VN - Ngày 7/4, Công an Hà Nội cho biết, trong quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Nội Bài đã phát hiện một tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về bầu cử.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản là anh N.T.T (SN 1992, trú tại thôn Chợ Nga, xã Nội Bài, Hà Nội). Theo tài liệu điều tra, ngày 14/3/2026, anh T đã sử dụng tài khoản cá nhân đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật lên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, anh N.T.T thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết do sử dụng rượu bia, không kiểm soát được hành vi nên đã đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, anh đã nhận thức rõ sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Anh "T" tại cơ quan công an
Anh "T" tại cơ quan công an

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 31/3/2026, Công an xã Nội Bài đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.T.T về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật…”, theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP). Mức phạt là 7,5 triệu đồng.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với những trường hợp sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và tình hình an ninh trật tự.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia mạng xã hội; thận trọng trong việc đăng tải, chia sẻ thông tin; chỉ tiếp cận và lan truyền thông tin từ các nguồn chính thống, tin cậy. Mọi hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Cao Thắng/VOV.VN
Tin liên quan

Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về bầu cử Quốc hội khóa XVI
Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về bầu cử Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Ngày 14/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Chương Dương đã ra quyết định xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về bầu cử Quốc hội khóa XVI

Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về bầu cử Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Ngày 14/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Chương Dương đã ra quyết định xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tung tin lãnh đạo Hà Nội xin thôi chức để câu view, người đàn ông bị xử phạt
Tung tin lãnh đạo Hà Nội xin thôi chức để câu view, người đàn ông bị xử phạt

VOV.VN - Đăng tải thông tin chưa kiểm chứng về việc lãnh đạo UBND TP Hà Nội xin thôi chức vụ để câu tương tác trên mạng xã hội, một người đàn ông tại Hà Nội đã bị Công an TP Hà Nội xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

Tung tin lãnh đạo Hà Nội xin thôi chức để câu view, người đàn ông bị xử phạt

Tung tin lãnh đạo Hà Nội xin thôi chức để câu view, người đàn ông bị xử phạt

VOV.VN - Đăng tải thông tin chưa kiểm chứng về việc lãnh đạo UBND TP Hà Nội xin thôi chức vụ để câu tương tác trên mạng xã hội, một người đàn ông tại Hà Nội đã bị Công an TP Hà Nội xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

Xử phạt đối tượng đăng 8 bài bôi nhọ, xúc phạm người khác trên mạng xã hội
Xử phạt đối tượng đăng 8 bài bôi nhọ, xúc phạm người khác trên mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 2/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp sử dụng mạng xã hội để đăng tải bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Xử phạt đối tượng đăng 8 bài bôi nhọ, xúc phạm người khác trên mạng xã hội

Xử phạt đối tượng đăng 8 bài bôi nhọ, xúc phạm người khác trên mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 2/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp sử dụng mạng xã hội để đăng tải bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

