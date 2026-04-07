Sử dụng rượu, bia rồi đăng tin giả, trả giá 7,5 triệu đồng

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản là anh N.T.T (SN 1992, trú tại thôn Chợ Nga, xã Nội Bài, Hà Nội). Theo tài liệu điều tra, ngày 14/3/2026, anh T đã sử dụng tài khoản cá nhân đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật lên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, anh N.T.T thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết do sử dụng rượu bia, không kiểm soát được hành vi nên đã đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, anh đã nhận thức rõ sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Anh "T" tại cơ quan công an

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 31/3/2026, Công an xã Nội Bài đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.T.T về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật…”, theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP). Mức phạt là 7,5 triệu đồng.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với những trường hợp sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và tình hình an ninh trật tự.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia mạng xã hội; thận trọng trong việc đăng tải, chia sẻ thông tin; chỉ tiếp cận và lan truyền thông tin từ các nguồn chính thống, tin cậy. Mọi hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.