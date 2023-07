Sử dụng thông tin giả vay tín dụng, đối tượng ôm 230 triệu đồng biến mất

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đang điều tra, xác minh đơn tố giác đối với Lê Hải Duy (SN 1980, trú 41 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Hải Duy

Theo đơn trình báo, Duy đã chiếm đoạt hơn 230 triệu đồng của một ngân hàng thông qua việc sử dụng thông tin giả lập tài khoản vay tín dụng.

Qua xác minh, Công an quận Đống Đa chưa xác định được Lê Hải Duy đang ở đâu. Để phục vụ điều tra, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định truy tìm Lê Hải Duy.

Ai biết hoặc phát hiện đối tượng Duy thì báo cho Công an quận Đống Đa (SĐT 0962014388), cơ quan Công an nơi gần nhất, tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.