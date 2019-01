Sức khỏe nhân viên an ninh sân bay bị 'cò' taxi hành hung giờ ra sao?

PC_Article_AfterShare_1

Liên quan đến vụ nhân viên an ninh sân bay bị "cò mồi" taxi đánh gãy 4 răng cửa, ngày 14/1, đại diện Công an huyện Sóc Sơn cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị này đã lấy lời khai từ anh Nguyễn Văn Điệp (nhân viên Đội An ninh kiểm soát sân đỗ ô tô - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài).

"Anh Điệp đề nghị cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chúng tôi cũng đang điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng “cò mồi” khác ngoài những đối tượng này" - đại diện Công an huyện Sóc Sơn cho hay.

Theo vị đại diện Công an huyện Sóc Sơn, sau khi đến bệnh viện, bác sĩ yêu cầu anh Điệp nằm lại điều trị nhưng đến thời điểm hiện tại anh này đã được về điều trị tại nhà.

Tại sân bay Nội Bài, trả lời PV VTC News, một đồng nghiệp cho hay, anh Điệp bị gãy 4 chiếc răng, 2 chiếc bị sứt, phải khâu mấy mũi ở phía trong môi dưới và có nhiều vết xây xát ở vùng cổ và má. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe anh Điệp cơ bản ổn định và đang được điều trị tại nhà.

Nhân viên an ninh hàng không Nguyễn Văn Điệp bị "cò" taxi đánh gãy răng.

Sau đó, phóng viên nhờ người này liên hệ với anh Điệp để xin gặp trực tiếp hỏi thăm trao đổi, nhưng anh Điệp cho biết hiện tại vẫn đang mệt và tinh thần không được tốt nên không thể tiếp chuyện vào lúc này.

"Anh Điệp cũng cho biết thêm, nếu cần thêm thông tin thì liên hệ với lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài để được cung cấp" - đồng nghiệp anh Điệp nói.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 11/1, anh Nguyễn Văn Điệp đang làm nhiệm vụ tại khu vực sân đỗ ôtô trước sảnh E, nhà ga T1 của sân bay quốc tế Nội Bài thì phát hiện Trần Thị Lý (SN 1972, ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đang ở khu vực tầng 1 sảnh E, nhà ga T1, có hành vi chèo kéo khách đi taxi.

Sau đó, anh Điệp yêu cầu Lý ra ngoài, không được thực hiện hành vi như vậy. Tuy nhiên, Lý không chấp hành và đến chỗ của Hoàng Văn Trường (SN 1989, ở thôn Tân Trại, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn; là bạn của Lý) đang đứng gần.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Video: Toàn cảnh nhân viên an ninh sân bay bị ''cò'' taxi đánh gãy răng

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Khi thấy anh Điệp tiếp tục yêu cầu ra khỏi bãi đỗ xe thì cả Lý và Trường quay lại lăng mạ. Tiếp đó, Trường và Lý thi nhau xông tới đấm vào đầu, mặt, rồi cào cấu lên cổ của anh Điệp.

Lúc này, anh Điệp chỉ biết dùng tay đỡ, đẩy cả 2 đối tượng ra xa. Khi thấy có người can ngăn và lực lượng Công an đồn Công an sân bay Nội Bài cùng các nhân viên an ninh khác đến hỗ trợ thì Lý và Trường mới bỏ đi.

Anh Điệp sau đó đã yêu cầu cả 2 đối tượng quay lại để làm việc nhưng Trường chạy về hướng thôn Tân Trại (xã Phú Cường), còn Lý chạy đến chỗ để xe máy và mở khóa chống trộm bánh trước định bỏ chạy nhưng anh Điệp đã yêu cầu ở lại.

Lúc này, Lý dùng tay phải cầm chiếc khóa chống trộm xe máy đánh mạnh vào miệng anh Điệp khiến 4 chiếc răng cửa số 11, 21, 32 và 33 của nhân viên an ninh hàng không này bị gãy. Lý bị công an bắt quả tang tại chỗ còn Trường đang bị lực lượng chức năng truy bắt.

Sau khi vụ việc xảy ra, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã lập biên bản, chuyển hồ sơ sang Công an huyện Sóc Sơn đề nghị khởi tố./.

Xác định danh tính kẻ hành hung nhân viên sân bay Nội Bài VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Sóc Sơn đã xác định được danh tính tên côn đồ bỏ trốn sau khi hành hùng nhân viên sân bay Nội Bài.