Nhân viên an ninh hàng không Nội Bài bị “cò taxi dù” hành hung

PC_Article_AfterShare_1

Nhân viên an ninh hàng không Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực sân đỗ ôtô nhà ga hành khách T1 ngày hôm nay (11/1) đã bị hành hung bởi một nhóm đối tượng “cò mồi” mời chào khách đi “taxi dù.”

Nhân viên an ninh hàng không Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Cụ thể, vào lúc 13 giờ 30 ngày 11/1, anh Nguyễn Văn Điệp, nhân viên an ninh hàng không (thuộc Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài) trong khi đang làm nhiệm vụ duy trì an ninh trật tự tại khu vực sảnh E, tầng 1 nhà ga hành khách T1 (cảng quốc nội) thì phát hiện đối tượng Trần Thị Lý (trú tại xã Thái Phú, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) có hành vi mời chào hành khách đi “xe dù.” Đây là đối tượng cộm cán, “cò mồi” chuyên nghiệp, đã nhiều lần bị lập biên bản xử lý vi phạm.

Khi anh Điệp tiến hành ngăn chặn hành vi mời chào, lập tức bị đối tượng Trần Thị Lý và 2 đối tượng nam khác tấn công, hành hung khiến anh bị thương, cơ thể có nhiều vết xây xát, gãy 4 răng cửa. Ngay sau đó anh Điệp đã được đơn vị đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long-Hà Nội.

“Cảng hàng không quốc tế Nội Bài xác định đây là vụ việc nghiêm trọng về an ninh trật tự xảy ra ngay trong thời điểm Cảng đang triển khai kế hoạch tăng cường an ninh đảm bảo phục vụ hành khách đi lại dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2019,” lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết.

Hiện, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã đề nghị và chuyển hồ sơ đối tượng cho Công an huyện Sóc Sơn tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Vào mùa cao điểm Tết Nguyên đán năm 2019, hoạt động đi lại bằng đường hàng không của nhân dân gia tăng, do đó, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo và đề nghị hành khách nên sử dụng các hãng vận chuyển được nhượng quyền khai thác chính thức tại sân bay để nhận được chất lượng dịch vụ và sự kiểm soát an ninh tốt nhất; tránh bị các đối tượng “cò mồi, taxi dù” lợi dụng lừa đảo hoặc nguy cơ về các sự việc mất an ninh ngoài kiểm soát.

PC_Article_Middle

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài, Công an huyện Sóc Sơn, Đội Cảnh sát giao thông số 15, Đội Thanh tra Giao thông vận tải huyện Sóc Sơn trong công tác đấu tranh, khắc phục và phòng chống tội phạm xử lý tình trạng cò mồi, xe dù theo đúng thẩm quyền, chức năng và nhiệm vụ.

Trong nhiều năm qua, tình hình an ninh được giữ vững, không xảy ra khủng bố, phá hoại, không có trọng án, tội phạm hoạt động theo ổ nhóm. Tuy nhiên, riêng về An ninh trật tự trong công tác phục vụ hành khách đi tàu bay, phía Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đánh giá, tình trạng “xe dù, cò mồi” tại Nội Bài vẫn tồn tại dai dẳng nhiều năm, hoạt động ngày càng phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, liều lĩnh, các đối tượng vi phạm sẵn sàng tấn công hành hung nhân viên an ninh hàng không.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Chỉ tính riêng trong năm 2018, lực lượng an ninh đã phối hợp Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài xử lý 823 vụ việc an ninh trật tự, trong đó hầu hết là các vụ việc về “cò mồi, taxi dù”, số lần lực lượng an ninh hàng không bị tấn công, hành hung lên đến 5 vụ.

Nội Bài hiện là một trong những công trình trọng điểm về An ninh quốc gia theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ năm 2018. Vì vậy, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài nhấn mạnh, nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không, an ninh trật tự luôn được xác định là mục tiêu hàng đầu, là nền tảng cơ bản cho hoạt động khai thác cảng./.

Vụ nhân viên Vietjet bị hành hung: Phạt 4 nhân viên an ninh hàng không VOV.VN - Quá “thờ ơ” trong vụ côn đồ hành hung nữ nhân viên hàng không Vietjet tại CHK Thọ Xuân 4 nhân viên an ninh bị xử phạt mỗi người 4 triệu đồng. Bắt khẩn cấp tài xế taxi hất nhân viên an ninh hàng không lên nắp capo Nhân viên đến nhắc nhở Chung vi phạm điểm đón trả khách, tài xế này không chấp hành mà còn văng tục, dùng xe lao thẳng vào nhân viên an ninh. Đình chỉ công tác nhân viên an ninh hàng không đánh hành khách VOV.VN - Ngoài quyết định đình chỉ công tác, nhân viên an ninh hàng không tại sân bay Cam Ranh còn phải nộp phạt 10 triệu đồng.