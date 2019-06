Tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản

Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, Công an thị xã Phú Mỹ đã gia hạn thời gian tạm giữ hình sự hai đối tượng là Huỳnh Thị Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh để điều tra, làm rõ vụ liên quan đến việc chống đối, chỉ đạo nhóm người mặc áo có dòng chữ Tập đoàn địa ốc Alibaba đập phá xe cuốc của lực lượng làm nhiệm vụ.

Hàng trăm người mặc áo đỏ phản đối, đập phá xe cuốc.

Như VOV thông tin, ngày 13/6, đoàn làm việc của UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ cho xe cuốc vào khu đất nông nghiệp do Nguyễn Thái Lực, 20 tuổi, Gia Lai làm chủ đất, để đào đường trả lại hiện trạng đất nông nghiệp ban đầu thì bị gần trăm người mặc áo có dòng chữ Tập đoàn Alibaba và An ninh Alibaba chống đối quyết liệt.

Trong lúc đoàn làm việc, bà Trinh đã lớn tiếng la lối, liên tục chỉ đạo một nhóm người mặc áo đỏ có dòng chữ Tập đoàn địa ốc Alibaba đập phá xe cuốc, trong đó có ông Tĩnh.

Để ổn định an ninh trật khu vực, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh BRVT đã được điều động đến hiện trường dùng các biện pháp nghiệp vụ, khống chế những người chống đối thì xe cuốc mới đào đường, trả lại hiện trạng đất. Công an thị xã Phú Mỹ đã khống chế 10 người trong đó có bà Trinh và ông Tĩnh về trụ sở công an làm việc để điều tra làm rõ hành vi cố ý hủy hoại tài sản.

Xe cuốc vào đào đường bị những người mặc áo đỏ đập phá.

Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ cho hay, hiện cơ quan công an tiếp tục tạm giữ 2 đối tượng Trinh và Tĩnh để củng cố hồ sơ khởi tố hành vi cố ý hủy hoại tài sản, những người còn lại được gia đình bảo lãnh về nhà./.