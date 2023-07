Tạm giữ hình sự cha dượng bạo hành bé trai 14 tuổi ở An Giang

VOV.VN - Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) tạm giữ hình sự Trần Thanh Hòa (SN 1997, ngụ TX Tịnh Biên) - cha dượng bạo hành, đốt vùng kín bé trai 14 tuổi ở An Giang.