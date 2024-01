Tạm giữ hình sự đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng ở Kiên Giang

Theo đó, khoảng 16h ngày 05/1, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang tiến hành khám xét khẩn cấp một nhà trọ trên địa bàn xã Minh Hoà huyện Châu Thành, phát hiện và bắt quả tang Đoàn tàng trữ 02 khẩu súng ngắn và 11 viên đạn trong cốp xe.

Khám xét và bắt giữ Nguyễn Ngọc Đoàn về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng

Tại cơ quan Công an, Đoàn khai nhận 02 khẩu súng nêu trên là do đoàn mua trên mạng xã hội với giá 9 triệu đồng/khẩu, mới đem về thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang.

2 khẩu súng lực lượng chức năng thu giữ được

Thời gian gần đây Công an tỉnh Kiên Giang liên tục phát hiện và bắt giữ một số trường hợp tàng trữ vũ khí quân dụng.