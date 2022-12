Tạm giữ hình sự lái xe Santafe gây tai nạn liên hoàn ở Quảng Ninh

Trước đó chiều tối ngày 22/12, tại đường Lê Lợi thuộc khu 9, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, xe ô tô Hyundai Santafe màu trắng, mang biển số 14A-64091 do ông Nguyễn Hữu H. điều khiển, đi trên đường cổng chợ Rừng đã va chạm với xe máy mang biển số 14X1-290.xx do chị Nguyễn Thị H. (29 tuổi) điều khiển; một xe đạp điện do chị Bùi Thị Tố N. (31 tuổi) điều khiển; một xe đạp điện do bà Trần Thị G. (59 tuổi) điều khiển; một xe đạp do bà Nguyễn Thị H. (60 tuổi) điều khiển.

Hiện trường vụ việc

Ngoài ra, chiếc ô tô Santafe còn đâm trúng một người bán hàng bên lề đường là cháu Nguyễn Thị Ngọc M. (16 tuổi).

Hậu quả khiến chị Bùi Thị Tố N. tử vong tại chỗ; 3 người khác bị thương, đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, TP Uông Bí và Trung tâm y tế thị xã Quảng Yên.

Cơ quan công an cho biết, sau khi gây tai nạn, tài xế Nguyễn Hữu H. đã rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thị xã Quảng Yên đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ngày 23/12 đã khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về giao thông đường bộ" theo điều 260 bộ luật hình sự, tạm giữ hình sự đối với tài xế H. để điều tra làm rõ./.