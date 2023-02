Tạm giữ hình sự người chồng lấy hơn 2,3 tỉ đồng của vợ

Chiều nay 1/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra. Theo thông tin ban đầu, Đinh Văn Thành (54 tuổi), trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam sống chung nhà với vợ là bà Nguyễn Thị M. (54 tuổi).

Công an lập biên bản tạm giữ tang vật thu được do ông Đinh Văn Thành lấy trộm

Tuy nhiên, 2 người đã ly thân từ nhiều năm nay. Sáng ngày 31/1, biết bà Nguyễn Thị M. đã đi làm nên ông Đinh Văn Thành vào phòng ngủ của vợ, mở két sắt lấy toàn bộ tiền và vàng trong két đem giấu trong kho ở sau nhà. Phát hiện bị mất, bà M. báo với Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thăng Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường và xác định đối tượng nghi vấn chính là Đinh Văn Thành.

Làm việc với cơ quan Công an, Thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết, việc này xuất phát từ mâu thuẫn và tranh chấp tiền bạc giữa 2 vợ chồng. Cơ quan Công an đã thu giữ lại hơn 2,3 tỉ đồng tiền mặt và nhiều trang sức vàng, bạc./.