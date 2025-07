Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn trên cao tốc khiến 3 người chết

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Cường (42 tuổi) thường trú tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trước đó, vào khoảng 23h45 ngày 8/7, Trần Văn Cường điều khiển xe ô tô khách mang biển kiểm soát 78F - 002.64 chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hướng Bắc - Nam. Khi đi đến km 220+100 thuộc địa phận thôn 2, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng (thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ), do không chú ý quan sát, không làm chủ được tốc độ nên xe ô tô 78F - 002.64 đã va chạm vào đuôi xe ô tô khách mang biển kiểm soát 85F - 000.37 đang dừng cùng chiều phía trước để xử lý sự cố an toàn kỹ thuật của phương tiện.

Tài xế Trần Văn Cường. Ảnh: CALĐ

Hậu quả làm 3 người chết và nhiều người bị thương, hai xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương xác minh, khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Cường để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Liên quan vụ tai nạn trên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Theo đó, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải đối với xe chở khách biển kiểm soát 78F - 002.64, nhất là quy định về thời gian làm việc, điều kiện, sức khỏe của lái xe; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm của nhà xe, chủ xe (nếu có).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.H

Yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn nêu trên; lưu ý xử lý nghiêm đối với lái xe, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân có liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm quy định về thời gian làm việc, điều kiện, sức khỏe của lái xe trong vụ tai nạn nêu trên.